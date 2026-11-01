Krizi çözecek mi? Atletico Madrid maçı öncesi Flick'e büyük moral

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takımın Spotify Camp Nou'daki Deportivo Alaves galibiyetinin ardından yapılan antrenmanda sevindirici bir haber aldı; zira Andreas Christensen, sol uyluk kaslarındaki rektus femoris kasında yaşadığı kas sakatlığından iyileşme programı kapsamında önemli bir adım atarak takımla birlikte antrenmanlara döndü.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Danimarkalı stoper, geçtiğimiz 19 Eylül'de Barcelona'nın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Sevilla ile yaptığı karşılaşmada sakatlanmış, sakatlar listesine girmesinin üzerinden bir buçuk ay geçtikten sonra takımla birlikte antrenmanlara kısmen dönmüştü.

Christensen, Barcelona'nın rehabilitasyon antrenmanlarının bir bölümüne katılırken, Alaves maçına ilk 11'de çıkan oyuncular Joan Gamper Spor Tesisleri'ndeki Camp Tito Vilanova sahasındaki antrenmanda yer almadı; bu oyuncular spor salonunda yalnızca toparlanma çalışmaları yaptı, topla çalışma ise daha az süre alan oyuncularla sınırlı kaldı.

Antrenmanda ayrıca Barcelona Atletic'ten genç dörtlü Alex Campos, Guillem Victor, Ebrima Tunkara ve Hamza Abdelkerim de yer aldı; bu oyuncular son maçta takım kadrosuna dahil edilmiş, ancak hiçbiri forma giyme şansı bulamamıştı.

Dört oyuncunun, önümüzdeki salı günü Katalan ekibinin sahasında Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Aston Villa maçı için Barcelona kadrosundaki yerlerini koruyup korumayacakları önümüzdeki günlerde belli olacak.

Buna karşılık, büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde, Christensen'in Avrupa karşılaşması öncesinde sağlık onayı alma ihtimali oldukça zayıf görünüyor; zira Barcelona İngiliz ekibiyle yapacağı maça hazırlanmak için yalnızca bir tam antrenman gerçekleştirecek. Ayrıca Danimarkalı stoperin birkaç haftadır sahalardan uzak kalması, onu yarın öbür gün oynanacak zorlu bir maça hazırlamayı son derece güç kılıyor.

Christensen'in önümüzdeki dönemde durumunun gelişimine bağlı olarak, La Liga'da Riyad Air Metropolitano Stadı'nda oynanacak Atletico Madrid maçı için Barcelona kadrosuna dahil olma ihtimali ise yüksek olacak.

Flick, Alaves karşısında alınan farklı galibiyetin ardından Barcelona savunma hattını vuran sakatlık kriziyle ilgili şunları söylemişti: "Ne zaman döneceklerini henüz bilmiyoruz ama bunun üzerinde çalışıyoruz. Durumlarındaki gelişme iyi, ancak durumumuz ideal değil. Önümüzdeki iki maçta direnmek zorunda kalacağız ve bir ya da iki oyuncunun dönmesini umuyorum. Risk almak istemiyoruz, ardından oyuncuları yeniden kazanmak için önümüzde iki haftalık bir süre olacak. Durumla nasıl başa çıkacağımızı göreceğiz; sezon sonuna kadar tüm oyuncularımıza ihtiyacımız var."