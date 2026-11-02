Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yarın salı günü oynanacak Aston Villa maçı öncesinde kötü haberler aldı.

"Sport" gazetesine göre, Hansi Flick, Camp Nou'da Aston Villa'ya karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında sakat oyuncularının hiçbirinden yararlanamayacak.

İlk olarak Andreas Christensen, pazar günü takıma katıldı ve Alavés karşısında alınan farklı galibiyetin ardından yapılan toparlanma antrenmanının bir bölümüne katıldı, ancak bugün pazartesi günü yapılan antrenmana katılmadı; dolayısıyla Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

Danimarkalı stoper, Barcelona tesislerine sabah dokuzu biraz geçe geldi, ancak bireysel antrenmanla yetindi.

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Buna karşılık Eric García ve Jules Koundé, Joan Gamper Spor Şehri'ndeki Tito Vilanova antrenman sahasının yanındaki bir sahada ayrı olarak çalıştı ve beklendiği gibi ikisinin de Aston Villa maçında hazır olmaları mümkün olmayacak.

İkisinin de durumundaki gelişme sonuçta hazır olup olmadıklarını belirleyecek ve sonuç çıkarmak için henüz çok erken olsa da, önümüzdeki pazar günü oynanacak Atlético Madrid maçı öncesinde de toparlanma konusunda zorluk yaşayacaklar.

Flick, takımın son maçtaki galibiyetinin ardından savunmacılarının dönüşü konusunda pek de iyimser olmadığını açıkça ortaya koydu.

Şöyle dedi: "Ne zaman döneceklerini şu ana kadar bilmiyoruz; bunun üzerinde çalışıyoruz. İlerlemeleri iyi, ancak durum bizim için ideal değil. Yalnızca önümüzdeki iki maçı atlatmamız gerekiyor. Christensen antrenmanlara dönmek üzere, ama risk almak istemiyoruz. Ardından toparlanmak için iki haftamız olacak. Bu durumu nasıl ele alacağımızı göreceğiz; sezon sonuna kadar tüm oyunculara ihtiyacımız var."

Diğer sakat oyuncuların (Dani Olmo, Marc Casadó ve Roony Bardghji) da katılmadığı bugün pazartesi günkü antrenmanda, sözleşmesi yakın zamanda 2029 yılına kadar yenilenen altyapı oyuncusu Iker Rodríguez'in yanı sıra genç oyuncular Álex Campos, Guille Víctor, Aurian Gorrín ve Hamza Abdelkarim de yer aldı.