Kriz sona mı erdi? Flick'e Atletico sınavı öncesi büyük rahatlama

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Eric Garcia ve Andreas Christensen'in hizmetlerine yeniden kavuşma ihtimaline dair olumlu haberler aldı. Pazar günü oynanması planlanan beklenen Atletico Madrid karşılaşması öncesinde, takım sakatlıklar nedeniyle çok sayıda eksikle mücadele ediyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, Eric Garcia ve Andreas Christensen bugün cuma günü takım antrenmanlarının bir bölümüne katıldı. Bu durum, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde pazar günü sağlık onayını almaları ve maç için takım kadrosuna dahil olmaları ihtimalinin kapısını aralıyor; ancak ilk on birde yer almaları zor görünüyor.

Bu haberler, özellikle takımın son haftalarda çok sayıda sakatlık nedeniyle savunma hattında yaşadığı eksiklik göz önüne alındığında, Flick için güçlü bir moral kaynağı niteliğinde.

Eric Garcia, kendisini sahalardan yalnızca 3 hafta uzak bırakan ön düz kas sakatlığından toparlandıktan sonra takıma katkı sağlama konusunda daha büyük bir şansa sahip; Christensen ise adduktor kas sakatlığı nedeniyle bir buçuk ay sahalardan uzak kaldı.

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Buna karşılık Jules Koundé, sol ayak bileğindeki sorunların devam etmesi nedeniyle şimdilik hazır olmayacak. Belirtmek gerekir ki ilk tahminler, El Clasico maçına yetişme ihtimali tamamen dışlanmadan, bir haftalık bir sakatlığı işaret ediyordu; ancak şu ana kadar fiilen 3 haftadır sahalardan uzak kaldı.

Buna bağlı olarak Flick, en azından başlangıçta, takımın son haftalarda maçlarına çıktığı aynı mecburi savunma hattına güvenmek zorunda kalacak: sağ bek mevkiinde Brian Farinas, stoper mevkiinde Pau Cubarsi ve Gerard Martin, sol bek mevkiinde ise Joao Cancelo olacak.

Flick, Atletico Madrid karşısında kendilerinden yararlanma ihtimaline karşı Eric Garcia ve Christensen seçeneklerini yedek kulübesinde tutacak; bu karşılaşmada İspanya La Liga liderliği de tehlikeye girecek.