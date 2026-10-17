Yıldızların dönüşü her teknik direktör için bir kazanç olabilir, ancak bazı durumlarda yedeklerin beklentilerin üzerinde performans sergilemesi halinde bu durum zorlu bir sınava dönüşebilir.

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis'i de tam olarak bu bekliyor. Salem el-Devsari ve Saud Abdulhamid'in planlarına geri dönüşü yaklaşırken, Körfez Kupası 27 tecrübesi Suudi Arabistan'ın bazı önemli temel oyuncularının yokluğunda bile parlayıp kupa kazanabileceğini kanıtladı.

Körfez turnuvası boyunca Donis, fırsat bulup takıma katkı sağlama kapasitesini ortaya koyan bir grup oyuncudan yararlanarak Suudi Arabistan'ı tarihinde dördüncü kez şampiyonluğa taşımayı başardı.

Büyük isimlerin dönüşüyle birlikte zorluk yalnızca teorik olarak en güçlü kadroyu seçmekle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda turnuva boyunca parlayan oyuncuların ortaya koyduklarını heba etmeden sağlanan uyumun nasıl korunacağı meselesine de uzanacak.

Saud ve Salem'in alternatifleri: Körfez Kupası 27 şampiyonluğunun şifresi

Sağ bek mevkiinde Donis, Saud Abdulhamid'in yokluğunda birçok çözüm buldu. Muhammed Mahzari, Nevvaf Buşel ve Muhammed Abu eş-Şamat'a şans veren teknik direktör, üçlünün takımın dengesini korumasına yardımcı olan dikkat çekici performanslar sergilemesiyle teknik ekibe maçları yönetmede daha büyük bir esneklik kazandı.

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Bu isimlere güvenmek yalnızca mecburiyetten doğan bir telafi değil, aynı zamanda gelecekte yararlanılabilecek yeni seçenekleri keşfetme fırsatıydı.

Sol kanatta ise fark yaratabilecek başka isimler öne çıktı. Bunların başında, parlak bir performans sergileyip turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan Hümam el-Hümami geliyor. Onun yanı sıra iyi bir seviye ortaya koyan ve takıma çeşitli hücum çözümleri sunan Sultan Mendeş ile Salih Abu eş-Şamat da dikkat çekti.

Bu grup, Salem el-Devsari'nin yokluğunun Suudi Arabistan'ın hız, beceri ve rakip savunmaları yarma kabiliyetine sahip olmasını engellemediğini, hatta yeni oyunculara kendilerini kanıtlama fırsatı verdiğini ortaya koydu.

Yıldızların dönüşü: Donis'in planları değişir mi?

Salem el-Devsari'nin tecrübesi ve büyük karşılaşmalarda fark yaratma kabiliyeti sayesinde sahip olduğu teknik değer göz ardı edilemez. Saud Abdulhamid de sağ kanattaki kapasitesi ve profesyonel tecrübesiyle önemli bir katkı anlamına geliyor.

Dolayısıyla ikilinin dönüşü millî takım için açık bir kazanç olacak, ancak kadroda yer almaları mutlaka yedeklerin doldurduğu tüm mevkilerin rekabetsiz biçimde eski sahiplerine döneceği anlamına gelmiyor.

Donis'in karşılaştığı ikilem, yıldızların konumu ile yeni teknik seçenekleri arasında dengeyi nasıl kuracağı noktasında. Salem'in sol kanada geri dönmesi, olağanüstü bir turnuva geçiren Hümam el-Hümami'nin rolünü etkileyebilir. Aynı şekilde Saud'un dönüşü, ellerine geçen fırsatı değerlendirmeyi başaran Mahzari, Buşel ve Abu eş-Şamat'ı sağ bek mevkii için yeni bir rekabetle karşı karşıya bırakabilir.

Donis en zorlu sınav karşısında: Yıldızları memnun etmek mi, parlayanları ödüllendirmek mi?

Bu dosyayı yönetmek Donis için kolay olmayacak; özellikle de önümüzdeki dönem, bir yandan temel oyuncuların tecrübesinden yararlanırken bir yandan da takımı şampiyonluğa taşıyan takım ruhunun korunmasını gerektiriyor.

Körfez Kupası 27 boyunca alternatif çözümler bulmayı başaran teknik direktör, artık bu oyuncuları dönenlerle kaynaştırma kabiliyetini kanıtlamakla yükümlü olacak; hem de takımın kimliğini ya da turnuva boyunca sergilediği dengeyi yitirmeden.

Bu nedenle Salem ve Saud'un dönüşü millî takım içinde gerçek bir krize dönüşmemeli; aksine rekabeti artırma ve mevcut seçeneklerin kalitesini yükseltme fırsatı olabilir.

Ancak bu, Donis'in yalnızca isimlere güvenmek yerine performans ve hazır bulunuşluğu seçimin iki temel kriteri yapmasını gerektiriyor. Peki Yunan teknik direktör kendisini Körfez şampiyonluğuna taşıyan oyuncuları koruyacak mı, yoksa yıldızlık ilk 11'e kendini yeniden dayatacak mı? Cevap, Suudi Arabistan'ın önündeki hedeflerdeki görüntüsünü büyük ölçüde belirleyecek.



