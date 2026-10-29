Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya La Liga'da gelecek cumartesi günü Spotify Camp Nou'da oynanacak Deportivo Alavés maçı öncesinde kötü haberler aldı.

Barcelona, son dönemde yaşadığı sakatlıkların ardından büyük bir savunma kriziyle karşı karşıya. Bunların arasında Xavi Espart'ın yaklaşık 7 hafta sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesi de yer alıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, hafta başında Jules Koundé'nin dönüşüne ilişkin iyimser beklentilere rağmen, Fransız sol bek oyuncunun ayak bileği, on gün önce Betis-Barcelona maçında yaşadığı burkulmanın ardından yeterince iyileşmedi ve artık Alavés maçı kadrosundan çıkarıldı.

Söz konusu sakatlık nedeniyle Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e (4-2) ve La Liga'da Real Madrid'e (1-2) kaybettiği iki maçta forma giyemeyen Koundé'nin, Alavés maçına yetişmesi için hafta ortasında takımla çalışmalara katılması planlanıyordu.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Ancak dün çarşamba günü ayakkabısını giyerken rahatsızlık hissetti ve takımdan ayrı antrenman yaptı. Bugün perşembe günü ise maçın yaklaşması nedeniyle, kendisini zorlaması halinde sakatlığın ağırlaşma riski bulunduğundan, tüm taraflar henüz yeniden sahaya çıkmaması gerektiğine karar verdi.

Eric García, Andreas Christensen ve Xavi Espart'ın yokluğunda Koundé'nin dönüşü Flick için önem taşıyordu; ancak teknik direktör, Alavés maçına yalnızca João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín ve Alejandro Balde'yi savunmada kullanılabilir oyuncular olarak sahaya çıkmak zorunda kalacak.

Brian Fariñas'ın sağ bek pozisyonuna kaydırılması, oyuncu rotasyonu seçeneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Daha az olası olmakla birlikte, Rodri'nin ya da hatta Frenkie de Jong'un stoper pozisyonunda görev alması da bir diğer alternatif.

Yedek takımın 18 yaşındaki stoperi Àlex Campos, kadroda yer alma ihtimaline karşı son günlerde A takımla birlikte antrenman yaptı.