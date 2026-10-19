Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın eski teknik direktörü Portekizli Sergio Conceiçao'nun krizi, "El-Amid" ile olan deneyimine dair son açıklamalarının Suudi spor camiasında geniş çaplı öfkeye yol açmasının ardından yeni bir tırmanış aşamasına girdi. Bu arada kulüp yönetiminin, Conceiçao'nun yönetime, oyunculara ve Suudi Ligi'ne yönelik eleştirileri sebebiyle kendisine karşı yasal işlem başlatmaya yöneldiğine dair haberler gündemde.

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Gelişmeler, Conceiçao'nun bir İtalyan podcast'indeki konuşmasında Suudi Arabistan'daki deneyimini anlatmasının, yerli ve Avrupalı oyuncular arasında çalışma kültürü ve disiplin farkı olarak nitelendirdiği konuya değinmesinin ardından yaşandı.

Açıklamaları, özellikle antrenmanlara katılmama vakalarının bir kısmını ailevi ya da dini gerekçelerle ilişkilendirmesinin ardından geniş çaplı bir tartışma yarattı; eleştirmenleri bunu Suudi oyunculara yönelik kabul edilemez bir genelleme olarak değerlendirdi.

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Ufukta yasal bir hamle beliriyor

Suudi medya mensubu Abdullah Felate, "Thmanyah" kanal ağı üzerinden yayınlanan "El-Mensa" programındaki konuşmasında, Conceiçao ile Al-Ittihad yönetimi arasında bir anlaşmazlık bulunduğunu açıkladı ve teknik direktörün açıklamalarına ilişkin dolaşımdaki video kesitlerinin kulübün hukuk departmanına ulaştığını, bunun da olası herhangi bir hamlede "El-Amid"in konumunu destekleyebileceğini belirtti.

Felate, eski teknik direktörün açıklamalarının sözleşmesel açıdan bir inceleme konusu olabileceğini; kulübe veya Suudi Ligi'ne medya açıklamaları yoluyla zarar vermemeye ilişkin yükümlülüklerin varlığına değindiğini belirtti.

Şimdiye kadar, Al-Ittihad'dan son açıklamalar sebebiyle yeni bir yasal işlemin başladığını teyit eden resmi bir duyuru bulunmuyor; dolayısıyla hamleye ilişkin dolaşımdaki bilgiler, Suudi medya mensubunun açıkladıklarına dayanmaya devam ediyor.

Conceiçao yanıt verdi: Suudi oyunculara hakaret ettiğini reddetti

Buna karşılık Conceiçao, eleştirileri yanıtsız bırakmadı. Sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınlayan Portekizli teknik direktör, Suudi oyuncuları küçümsemeyi ya da krallığa hakaret etmeyi amaçlamadığını vurguladı; yerli oyuncuları "kötü" olarak nitelendirmediğinin altını çizdi ve konuşmasının, Suudi ve Avrupa futbolundaki çalışma yöntemleri arasında gözlemlediği farkları açıklamayı amaçladığını belirtti.

Portekizli teknik direktör, kendisini ve ailesini ağırlayan ülke olan Suudi Arabistan'a saygı duyduğunu ifade etti ve Al-Ittihad ile olan deneyiminin, futbol ortamının farklı yapısı ve iş gerekliliklerinin ele alınış biçimi nedeniyle kendisi için bir meydan okuma teşkil ettiğini açıkladı.

Bu açıklama, konuşmalarının ardından ortaya çıkan tartışmayı yatıştırma girişimi olarak geldi; ancak Suudi medyasında maruz kaldığı eleştiri dalgasını durdurmadı.



