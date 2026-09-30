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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
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Kritik zamanda sakatlık: Almanya'ya kader maçı öncesi yeni darbe

Almanya - Sırbistan
Almanya
Sırbistan
UEFA Nations League A
N. Schlotterbeck
Dortmund - Werder Bremen
Dortmund
Werder Bremen
Bundesliga
Bodoe/Glimt - Dortmund
Bodoe/Glimt
Şampiyonlar Ligi
Almanya
Sırbistan
Norveç

Almanya, turnuvadaki ilk galibiyetini hedefliyor

Almanya Milli Takımı'nın oyuncularından biri, yarın perşembe günü Münih'teki Allianz Arena'da UEFA Uluslar Ligi üçüncü hafta kapsamında oynanacak Sırbistan maçından önce kamptan ayrılacak.

Söz konusu isim, Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck. Alman "Bild" gazetesine göre, bugün çarşamba günü ayak bileğinden sakatlanan oyuncu, önümüzdeki Sırbistan ve Yunanistan maçlarında kesin olarak yer almayacak; ancak cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymayacak.

Alman milli oyuncu, milli takımın Sırbistan maçına hazırlık amacıyla yaptığı son antrenman başlamadan önce, hafif tempolu rekabetçi çalışmalar sırasında sakatlandı. O sırada oyuncular 4 gruba ayrılmış ve her biri topu zikzak çizen direkler arasında sürüyordu.

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Schlotterbeck top üzerindeki kontrolünü kaybederek başka bir gruba doğru yöneldi ve sağ ayak bileği bükülünce bileğini tutarak yere düştü.

Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu antrenmandan ayrıldı ve girdiği MR taramasında, yeni sakatlığının 2026 Dünya Kupası sırasında yaşadığı önceki sakatlığı kadar ciddi olmadığı ve cerrahi operasyon gerektirmediği doğrulandı.

Almanya, ilk haftada Hollanda deplasmanındaki beraberliğin (1-1) ve ikinci haftada konuk ettiği Yunanistan'a karşı aldığı sürpriz mağlubiyetin (1-0) ardından, yeni teknik direktörü Jürgen Klopp yönetiminde ilk galibiyetini elde etmeye çalışıyor.

Almanya, UEFA Uluslar Ligi ikinci grubunda 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Yunanistan 6 puanla lider konumundayken, Hollanda 4 puanla ikinci sırada bulunuyor; Sırbistan ise puansız olarak sonuncu sırada yer alıyor.

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