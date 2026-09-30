Almanya Milli Takımı'nın oyuncularından biri, yarın perşembe günü Münih'teki Allianz Arena'da UEFA Uluslar Ligi üçüncü hafta kapsamında oynanacak Sırbistan maçından önce kamptan ayrılacak.

Söz konusu isim, Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck. Alman "Bild" gazetesine göre, bugün çarşamba günü ayak bileğinden sakatlanan oyuncu, önümüzdeki Sırbistan ve Yunanistan maçlarında kesin olarak yer almayacak; ancak cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymayacak.

Alman milli oyuncu, milli takımın Sırbistan maçına hazırlık amacıyla yaptığı son antrenman başlamadan önce, hafif tempolu rekabetçi çalışmalar sırasında sakatlandı. O sırada oyuncular 4 gruba ayrılmış ve her biri topu zikzak çizen direkler arasında sürüyordu.

Ayrıca oku

Eski Real Madrid oyuncusu Bernabéu'ya dönmeyi reddediyor, Arsenal ve Chelsea izliyor

"Artık stratejik bir oyuncu değilsin": Barcelona'nın yıldızına yaptığı uyarı gerçek oldu

Schlotterbeck top üzerindeki kontrolünü kaybederek başka bir gruba doğru yöneldi ve sağ ayak bileği bükülünce bileğini tutarak yere düştü.

Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu antrenmandan ayrıldı ve girdiği MR taramasında, yeni sakatlığının 2026 Dünya Kupası sırasında yaşadığı önceki sakatlığı kadar ciddi olmadığı ve cerrahi operasyon gerektirmediği doğrulandı.

Almanya, ilk haftada Hollanda deplasmanındaki beraberliğin (1-1) ve ikinci haftada konuk ettiği Yunanistan'a karşı aldığı sürpriz mağlubiyetin (1-0) ardından, yeni teknik direktörü Jürgen Klopp yönetiminde ilk galibiyetini elde etmeye çalışıyor.

Almanya, UEFA Uluslar Ligi ikinci grubunda 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Yunanistan 6 puanla lider konumundayken, Hollanda 4 puanla ikinci sırada bulunuyor; Sırbistan ise puansız olarak sonuncu sırada yer alıyor.