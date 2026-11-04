Rasmus Kristensen, Ajax'ta geçirdiği dönemde en çok Frenkie de Jong'dan öğrendiğini söyledi. FC Midtjylland'ın sağ beki, perşembe günü oynanacak Conference League grup aşaması maçı öncesindeki basın toplantısında konuştu.

Çarşamba günü basının karşısına çıkan Kristensen, Ajax'taki eski takım arkadaşlarından bazılarını övdü. ESPN'in de aktardığına göre Kristensen, "Bir insan olarak Lasse Schöne'den çok şey öğrendim. O Danimarkalı, kulübü enine boyuna tanıyor ve bana çok şey öğretti" dedi.

Eski Ajax oyuncusu, FC Barcelona'nın orta saha oyuncusu için de övgü dolu sözler kullandı: "Yani, gerçekten çok fazla oyuncu var. Ama Frenkie de Jong'u izlemekten büyük keyif alıyordum."

Kristensen sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette Matthijs de Ligt ile de oynadım. Ama sayabileceğim o kadar çok isim var ki. Hakim Ziyech, Dusan Tadic, David Neres. O dönemde o kadar çok oyuncu vardı ki, inanılmazdı."

Kristensen, Ajax'ın kadrosunun artık çok farklı olduğunu da biliyor: "Birlikte oynadığım isimlerden şu anda Ajax'ta olan tek kişi Daley Blind. Kasper Dolberg ile de hâlâ çok yakın arkadaşım."

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Kristensen, Ajax ile 2019'da lig şampiyonluğunu ve Hollanda Kupası'nı kazandı. Takım ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. "Bu takımın bir parçası olmak benim için büyük bir öğrenme deneyimi ve büyük bir ayrıcalıktı."

29 yaşındaki savunmacı, "Kendimi benden daha iyi takım arkadaşlarının olduğu bir grubun içinde buldum. Bunu da kabul etmeniz gerekiyor. O bir buçuk yılda çok şey öğrendim ama fazla süre alamayacağımı da biliyordum. Bu yüzden yoluma devam ettim" dedi.