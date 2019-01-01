Krasnodar, Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü istedi

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Sinan Gümüş'e Krasnodar'ın talip olduğu iddia edildi.

Eren Derdiyok ile yollarını ayırmak isteyen ve forvet transferini hâlâ gerçekleştiremeyen Galatasaray'da elde kalan tek golcüye de transfer teklifi geldi.

Sabah' tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'e Krasnodar talip oldu. Galatasaray'la temasa geçen Rus kulübü, Sinan için bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi.



Ancak şu an için 9 numarada Sinan'dan başka alternatifi olmayan sarı-kırmızılılar, Krasnodar'a olumsuz yanıt verdi. 650 bin euro garanti ücret ile Galatasaray'ın en az kazanan oyuncularından olan Sinan, iyi bir zam yapılması hâlinde sözleşmesini uzatacak, aksi halde Rusya'dan gelen teklifi değerlendirmeye alacak.

Forvete iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray ise buna rağmen Sinan'ı bırakmamakta kararlı.