Hans Kraay junior, cumartesi günü PSV'nin alt sıralardaki ADO Den Haag karşısında 2-1 yenilerek kendini küçük düşürmesinden şaşkına döndü. Analiste göre Joey Veerman ve Ismael Saibari'nin Eindhoven ekibinden ayrıldığı açıkça hissediliyor.

Veerman, geçen yaz Borussia Dortmund'a transferini kabul ettirdi. Saibari ise PSV'nin oyun kurucusu olarak geçirdiği başarılı sezonu, yaklaşık 50 milyon euro ödeyen Bayern Münih'e transfer olarak taçlandırdı.

Kraay, pazar sabahı Goedemorgen Eredivisie. programında, "Joey Veerman'ı pek beğenmeyenler var. Ama dün (cumartesi, editörün notu) şunu düşündüm: Veerman ve Saibari gerçekten ekstra kalite katıyordu. Özellikle ADO daha cesur oynamaya ve bir oyuncu daha fazla öne çıkararak baskı kurmaya başladığında bu fark hissedildi" dedi.

Kraay, bu açıdan geçen sezonla arasında büyük bir fark görüyor: "Veerman'ın olduğu PSV baskı altındayken stoperler topu ona veriyordu. Böylece takım öne çıkıp oyununu kurabiliyordu. Veerman da topu Saibari'ye aktarıyordu; takım böylece daha da öne çıkabiliyordu."

Sjoerd Mossou ise Veerman ve Saibari'nin olmadığı PSV için şimdilik endişelenmiyor. "Ama son yıllardaki PSV, bu maçtan en az bir puan çıkarırdı diye düşünürsünüz. Sezonun bu aşamasında bu maçı kaybetmek endişe verici; özellikle de Feyenoord'un gerisine düştüğünüz için."

Feyenoord, cumartesi günü Telstar deplasmanındaki heyecanlı maçta mücadeleci rakibini 4-3 yendi. Böylece beklentilerin altında kalan PSV, Rotterdam ekibinin dört puan gerisine düştü.