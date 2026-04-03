Kraay: "Keşke Feyenoord, Diarra ve Borges yerine onu transfer etseydi"

Hans Kraay junior, Oscar Sjöstrand'ın SC Cambuur'dan Malmö FF'ye transfer olmasını üzücü buluyor. Keuken Kampioen Divisie'yi yakından takip eden Kraay junior'a göre, İsveçli sol kanat oyuncusu Feyenoord için kesinlikle büyük bir kazanç olacaktı.

Cambuur, Eredivisie'ye yükselmesinde büyük payı olan Sjöstrand için rekor bir miktar olan iki milyon euro alacak. Kanat oyuncusu, Keuken Kampioen Divisie'de 32 maçta 10 gol ve 7 asist kaydetti.

"O sadece iyi bir oyuncu," diye başladı Kraay Cuma akşamı ESPN'de. "Ve biliyorum ki bu KKD ve alt üst sıralar hakkında konuşurken çok dikkatli olmak gerekiyor. Ama Sjöstrand, Feyenoord'da oynayan Diarra ve Borges'ten daha iyi. Hem de çok daha iyi."

Kraay analizine şöyle devam etti: "Keşke Feyenoord, Diarra ve Borges yerine Sjöstrand'ı transfer etseydi. Böylece 13 milyon euro tasarruf etmiş olurdunuz," dedi ücretli kanalın muhabiri ve analisti.

Feyenoord, geçen yıl Türk takımı İstanbulspor'dan gelen Diarra için 3,5 milyon euro ödedi. Sol kanat oyuncusu, Robin van Persie'nin gölgesinde kesin bir yer bulamadı ve şu ana kadar altı maçta toplam 298 dakika süre aldı. Bir ayak bileği sakatlığı, Diarra'yı iki aydan fazla süreyle sahalardan uzak tuttu.

Borges ise 16 maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asist kaydetti. Milli maçlar öncesinde Van Persie, Ajax maçında (1-1) Portekizli kanat oyuncusunu 90 dakika boyunca yedek kulübesinde tuttu.