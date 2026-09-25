Hans Kraay junior, Hollanda - Almanya (1-1) maçında hakem Alejandro Hernández Hernández’in performansı karşısında adeta dehşete düştü. ESPN’in Hollanda Milli Takımı muhabiri, hakem için tam on maçlık men cezası bile istedi.

Hernández, ilk yarıda Virgil van Dijk’ın golünü iptal etti. Gerekçe olarak Brian Brobbey’nin kaleci Marc ter Stegen’e yaptığı iddia edilen faul gösterildi. Devre arasından sonra ise Mexx Meerdink’in golü, kısa süre önce bir Hollanda oyuncusunun yaptığı faul nedeniyle geçersiz sayıldı.

Kraay, Hollanda Milli Takımı’nın Uluslar Ligi’ndeki maçını analiz ederken, “Bu hakem resmen ürkütücü biri” diyerek öfkelendi. “Bu hakemin bir on maç kadar ceza alması lazım.”

“Ya da Uluslar Ligi D Ligi’ne düşürülmeli. Ya da üçüncü sınıf köylü federasyonunda maç yönetmeli. Ne büyük rezalet. Nasıl da rezil bir hakem yönetti bizim maçımızı” diyerek Kraay, İspanya’dan gelen 43 yaşındaki hakemi sert sözlerle eleştirdi.

Kraay, Van Dijk’ın golünün neden iptal edildiğine hiçbir anlam veremiyor. “Hiçbir şey olmuyor. Van Dijk diğer savunmacıların bir metre üzerine çıkıyor ve çok iyi bir çizgi kalecisi olan Ter Stegen burada yaşlı bir kadın gibi çıktı. Bunun Brobbey ile hiçbir ilgisi yok.”

İkinci yarıda Meerdink’in golünün iptal edilmesi de büyük şaşkınlık yarattı. “Çok erken düdük çaldı. Bu hakem gerçekten korkunçtu. Hiçbir şey olmuyor. Dört Alman üst üste yerde yatıyor. Sonra o ürkütücü herif yine düdüğü çalmış oluyor. Bu hakem gerçekten ürkütücü biri.”

Hollanda, uzatma dakikaları gelene kadar Almanya’ya yenilecek gibi görünüyordu. Ruben van Bommel soldan şık bir orta yaptı, Cody Gakpo da arka direkte topu ağlara göndererek Hollanda’ya bir puanı getirdi.