Kraay coşkuyla: "O, FC Volendam'ın Sangaré'si"

Hans Kraay junior, Çarşamba günü Keuken Kampioen Play-Off'larında oynanan Willem II - FC Volendam (1-2) maçını izledi ve konuk takımın bir oyuncusundan büyük keyif aldı. ESPN'e verdiği demeçte, "Bugün gerçekten şöyle düşünüyorsun: Vay canına, ne harika bir orta saha oyuncusu" dedi.

Kraay, teknik direktör Rick Kruys'un takımının orta sahasında parlayan Gibson Yah'tan övgüyle bahsetti. "Bugün tribünde başka bir oyuncu için oturuyorsan ve onu görüyorsan... Kayma yapmadan topları kesiyor, oyunu da iyi okuyor, oldukça hızlı ve çapraz pasları var."

Keuken Kampioen Divisie'yi yakından takip eden bu uzmana göre, mağlup takımda açıkça Yah gibi bir oyuncu yok. "Keşke Willem II'de de böyle bir oyuncu olsaydı," diyor Kraay, kendi sahasında 1-2 yenilen ev sahibi takımı değerlendirirken.

Kraay, henüz 22 yaşındaki Yah'ın oldukça sakatlık eğilimli olduğunu ve geçen sezon oldukça fazla maçı kaçırdığını vurguluyor. "Sık sık ufak tefek ağrıları oluyor ve bu, Volendam'ın Sangaré'si için çok yazık."

Analist ve muhabir, bu nedenle PSV'nin eski orta saha oyuncusu Ibrahim Sangaré ile bir karşılaştırma yapıyor. Fildişi Sahili'nden gelen bu orta saha oyuncusu, 2023 ortasında yaklaşık 40 milyon euroya Nottingham Forest'a transfer olmuştu.

Kraay, birkaç ay önce de Jong FC Utrecht'te forma giymiş olan Yah'ın niteliklerini övmüştü. O zaman da Sangaré ile karşılaştırma yapmış ve orta saha oyuncusunun alt üst düzey takımları "çocuk oyuncağı gibi" halledebileceğini belirtmişti.