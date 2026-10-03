Jules Koundé'nin ister Barcelona'da ister Fransa Milli Takımı'nda ilk 11'de yer bulma mücadelesi sürüyor. İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Zinedine Zidane, takımının maçlarının çoğunda yedek kulübesine mahkûm olan savunmacının durumunu değiştirmeyi başaramadı.

27 yaşındaki Koundé, Barcelona'nın İspanya Ligi'nde oynadığı yedi maçın altısında yedek olarak sahaya girdikten ve yalnızca Rayo Vallecano karşısında ilk 11'de başladıktan sonra Fransa Milli Takımı kampına katıldı. Ayrıca Valencia karşısında Eric García'nın sakatlanmasının ardından oyuna girdikten sonra, Levante, Racing Santander ve Sevilla'ya karşı oynanan son üç maçta forma giymedi.

Zidane, Fransa Milli Takımı'ndaki görevinin başında Koundé'ye moral desteği vermiş; onu Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Adrien Rabiot'nun ardından dördüncü kaptan olarak seçmiş, ayrıca Türkiye'yi 1-0 yendikleri maçta sağ bek pozisyonunda ilk 11'de görevlendirmişti. Koundé o maçta 90 dakika sahada kalmıştı.

Ancak durum hızla değişti; Zidane, Belçika ve ardından İtalya karşısında sağ bek pozisyonunda Juventus oyuncusu Pierre Kalulu'yu tercih etti, Koundé ise her iki maç boyunca da sahaya çıkmadan yedek kulübesinde kaldı. Yaklaşan Belçika maçı, Kalulu'nun ilk 11'deki yerini sağlamlaştırıp sağlamlaştırmadığını ya da Zidane'ın oyuncular arasında rotasyon politikasına geri dönüp dönmeyeceğini belirlemek açısından önemli bir sınav olacak.

Barcelona'da ise Koundé'nin durumu daha iyi görünmüyor; özellikle Hansi Flick, daha önce sağ bek pozisyonunda Eric García'ya güvendiğini vurgulamış, ayrıca Koundé ile takıma ilk sezonunda parladığı stoper pozisyonuna dönme ihtimali üzerine konuşmuştu.









Flick, Koundé hakkında şunları söyledi: "Son derece profesyonel bir oyuncu. Rekabet etmesi gerekiyor ve antrenmanlarda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Onunla stoper olarak oynama ihtimali üzerine de konuştum; bizimle geçirdiği ilk sezonda muhteşem bir performans sergiledi ve onu yeniden aynı seviyede görmek istiyoruz."

Alman teknik adam, takım içindeki rekabetin Barcelona'nın yararına olduğunu da ekledi ve kararlarının her zaman belirli bir oyuncuyla değil, takım için en iyi gördüğü şeyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Böylece Koundé, hem Barcelona hem de Fransa'da temel unsurlardan biriyken pozisyonu için güçlü bir rekabetle karşı karşıya olan bir oyuncuya dönüştükten sonra, yerini geri kazanmak için çifte bir meydan okumayla karşı karşıya kalıyor; üstelik ilk 11'e dönme mücadelesinin henüz bitmediğine dair işaretler de mevcut.







