Barcelona’nın genç savunmacısı Pau Cubarsí, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Katalan ekibinin Atletico Madrid’e yenilmesinin sorumluluğunu üstlendi.

Cubarsí, maçın ilk yarısının bitimine dakikalar kala Atletico Madrid oyuncusu Giuliano Simeone’yi ceza sahası çizgisi üzerinde düşürmesi nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü ve Barça karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Cubarsí’nin atılması sonrası Atletico Madrid’in kazandığı serbest vuruştan, Julián Álvarez konuk ekip adına golü kaydetti. Karşılaşma, kırmızı-beyazlıların 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi ve bu sonuç, gelecek salı oynanacak rövanş öncesi Blaugrana’nın işini zorlaştırdı.

Şunu da okuyun:

Genç savunmacı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda takımının bu hatanın bedelini ödediğini kabul ederek şöyle dedi: “Tek bir an maçın gidişatını, hatta tüm eşleşmeyi değiştirebilir. Futbol böyle bir şey ve sonucun sorumluluğunu üstleniyorum.”

“Bu iki maçlık eşleşmede hâlâ önümüzde çok şey var ve her zamankinden daha çok kenetlendik. Biz tek bir aileyiz ve bunu her zaman kanıtladık.” diye ekledi.

Hatasına rağmen Cubarsí, takımının sonucu tersine çevirme gücüne güvendiğini belirterek şunları vurguladı: “İlerlemeye devam edeceğiz; emek ve kararlılıkla asla pes etmeyeceğiz.”

Cubarsí, pozisyonla ilgili medyadaki tartışmalar sürerken, kırmızı kart kararının doğru olup olmadığına değinmedi.

Genç savunmacının, cezalı duruma düştüğü için rövanş maçında forma giymemesi bekleniyor.