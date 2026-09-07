Bayern Münih, Bundesliga'nın 2. haftasında ligin yeni ekibi Schalke 04 karşısında 0-0'ın ötesine geçemedi ve 67 maç haftasının ardından ilk kez liderliği bırakmak zorunda kaldı. Bunun ardından ilk eleştirel sesler yükselirken, Sky uzmanı Dietmar Hamann özellikle rekortmen şampiyonun bir yeni transferini sert sözlerle eleştirdi.

"Ismael Saibari müthiş bir futbolcu ama çok yavaş" diyen eski Bayern oyuncusu Hamann, Sky90'da konuştu. "Sadece hızlı değil demek yetmez, adeta kötü bir Kane gibi. Kane en hızlı oyuncu değil, onun yedeği de şimdi en hızlı isim değil."

Bayern, 25 yaşındaki Faslı milli futbolcuyu sezon öncesinde Eindhoven'dan PSV'den yaklaşık 50 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış, bunu yaparken de hücumdaki çok yönlülüğünü defalarca vurgulamıştı. Ancak Hamann buna tamamen farklı bakıyor.

"Saibari'nin dört pozisyonda oynayabildiğini söylüyorlar; ben ise tam olarak bir pozisyonda oynayabileceğini söylüyorum: o da Kane'in arkası, çünkü kanatta çok yavaş" ifadelerini kullanan Hamann, 10 numara rolünde ise Kırmızılar'ın yeni transferine kıyasla "Serge Gnabry'yi bir sınıf daha yukarıda" görüyor.

Genel olarak da Hamann, Bayern'in transfer döneminden hiç memnun değil. Bayern, Saibari'nin yanı sıra Nathaniel Brown'u da yine yaklaşık 50 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan, Bara Sapoko Ndiaye'yi ise partner kulüp Gambino Stars'tan kadrosuna kattı.

"Bayern geçen yıldan daha iyi değil!"

"İnsanlar sürekli geçen yıldan daha iyi olduklarını söylüyor. Geçen yıldan daha iyi değiller, çünkü gelen iki oyuncu Brown ve Saibari" diyen Hamman, buna karşılık "Raphael Guerreiro, Leon Goretzka ve Nicolas Jackson'ı kaybettiklerini, bunun 100'den fazla maç ve 25'ten fazla gol, bir de Jackson'ın temposu anlamına geldiğini" söyledi.

Chelsea'den kiralanan oyuncunun "en büyük hayranı olmadığını" belirten Hamann, "ama hızıyla oyunu uzatıyor ve başkaları için alan yaratıyordu" dedi. Saibari'nin ise böyle bir profili karşılayamayacağını savundu.

Hamann ayrıca, son olarak hastalığını kamuoyuna açıklayan Jamal Musiala ile Alphonso Davies'in durumuna dair de şüphelerini dile getirdi. Hamann, "Davies konusunda kulüp içinde geri dönüp dönemeyeceğinden emin değiller ve Musiala için de şu anda başka nedenlerden dolayı bir soru işareti var" dedi.