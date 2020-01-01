Kostas Tsimikas resmen Liverpool'da

İngiliz devi yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı...

, Olympiakos forması giyen sol bek oyuncusu Kostas Tsimikas'ı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 24 yaşındaki oyuncuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Transferin mali detaylarıyla ilgili resmi bir bilgilendirme yapılmasa da, Goal'ün edindiği bilgiler Liverpool'un bu transfer için Yunan kulübüyle 13 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı yönündeydi.

Daha fazla takım

Tsimikas, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Bana göre dünyanın en büyük kulübüne geldim. Başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Premier Lig'i çok seviyorum ve çocukuğumdan beri burada oynamayı hayal ediyordum. Çok çalışarak en üst seviyeye çıkmak ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum." dedi.

Yunan oyuncu geçtiğimiz sezon Olympiakos forması altında 46 resmi maçta görev almış ve 3 asist yapmıştı.