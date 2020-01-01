Kostas Tsimikas, Liverpool yolunda
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Premier Lig şampiyonu Liverpool transferde atağa kalktı. Andy Robertson’a alternatif arayan İngiliz ekibi, Kostas Tsimikas ile anlaşmaya vardı.
Goal’ün edindiği bilgiye göre Liverpool bu transfer için Olympiakos’a 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
24 yaşındaki Yunan futbolcunun önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon takımıyla 46 resmi maça çıkan Tsimikas rakip ağları 7 kez havalandırma başarısı gösterdi.
Tsimikas’ın transferinin ardından Yasser Larouci ile yolların ayrılması bekleniyor.