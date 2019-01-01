Kostas Mitroglou resmen Galatasaray'da!
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twitter.com/GalatasaraySK
Galatasaray, Mbaye Diagne'den sonra Kostas Mitroglou transferinde de mutlu sona ulaştı.
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Sarı-kırmızılı kulüp, bonservisi Marsilya'da bulunan Yunan golcüyü Fransız ekibinden 1,5 yıllığına bedelsiz olarak kiraladı. Marsilya'ya kiralama bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, oyuncunun yıllık ücretini karşılayacak.
Buna göre Galatasaray, yıldız futbolcuya 2018-19 sezonunun geri kalanı için 1,5 milyon euro, 2019-20 sezonu içinse 2,6 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Mitroglou, Galatasaray'dan toplam 4,1 milyon euro kazanacak.
30 yaşındaki golcü oyuncu, Galatasaray tarihindeki ilk Yunan futbolcu olarak kayıtlara geçti.