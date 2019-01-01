Kostas Mitroglou: Biz büyük bir aileyiz

Galatasaray'ın Akhisarspor karşısında bulduğu son dakika golünü kaydeden Kostas Mitroglou, büyük bir aile olduklarını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Kostas Mitroglou, Akhisarspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Mitroglou, gol için mutlu olduğunu ancak gol yemedikleri için de sevindiğini söyledi.

"Uzun bir top geldi, Donk'un hakkını yememek lazım, pozisyonu asla bırakmadı. Kaleci hata yaptı, ben de fırsatı değerlendirdim ve gol oldu."

"Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana hep destek oluyor. Onlara teşekkür ediyorum. Golden sonra sevincimizi gördünüz, biz büyük bir aileyiz."

"Golü erken atmak isterdik ama bazen böyle maçlar olabiliyor. Takım olarak savunmayı da iyi yaptık. Şampiyon olmak isteyen bir takım, bu tip maçlarda rakibe gol attırmamalı ve biz de bunu yaptık. Takımı tebrik ediyorum."