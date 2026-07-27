Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'nın İspanya karşısında oynadığı maçta sakatlanmasının ardından fiziksel durumu konusunda kraliyet kulübünün taraftarlarını rahatlattı. Courtois, artık hiçbir rahatsızlık hissetmediğini ve yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte antrenmanlara dönmeye hazır olacağını vurguladı.

Courtois'nın Belçika medyasına yaptığı açıklamalara göre, Belçika'da ailesiyle tatilini geçirirken ve Tomorrowland festivalinin yanı sıra kendi kayıt markası "Artist Amplifier" ile keyif sürerken yaptığı bu açıklamalarda, sakatlığın hafif olduğunu ve yeni sezona hazır olma durumunu etkilemeyeceğini belirtti.

Courtois şöyle konuştu: "Artık hiçbir rahatsızlık hissetmiyorum. Maç sırasında zaten durumun ciddi olmadığını hissetmiştim. Hâlâ iki ya da üç haftadan bahsediyorlar ama antrenmanlara döndüğümüz an hazır olacağım. Kesinlikle hiçbir ağrı hissetmiyorum." Bu sözler, asıl kalecisinin hazır olma durumu konusunda kraliyet kulübünün koridorlarına hâkim olan endişeyi sona erdirdi.

Courtois'nın sakatlığı: Belçika'nın elenmesinin sebebi bu muydu?

Courtois'nın İspanya karşılaşmasındaki sakatlığı geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı. Kimileri bunun, İspanyol orta saha oyuncusu Mikel Merino'nun maçın son anlarında ve Belçika Milli Takımı'nın dünya turnuvasındaki serüvenini sona erdiren galibiyet golünü atmasında belirleyici faktör olduğunu düşünüyor.

Ancak Belçikalı kaleci maçın hemen ardından durumu küçümsedi ve oyuna devam etme isteğini vurgulayarak takım arkadaşı Senne Lammens'e baskı yaptı. Ne var ki onu tedbir amaçlı değiştirme kararını veren, dönemin teknik direktörü Rudi Garcia oldu; bu karar, Belçika'nın turnuvadan elenmesinin ardından eleştirilere neden oldu.

Courtois, Van Bommel ile çalışmayı bekliyor

Öte yandan Courtois, Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından yapılan görevden almanın sonrasında Rudi Garcia'nın yerine görevi devralan Belçika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Mark van Bommel ile konuşmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Courtois şöyle dedi: "Onu şahsen tanımıyorum ama Antwerp'teki geçmişini herkes biliyor. Büyük kulüplerde ve Hollanda Milli Takımı'yla oyuncu olarak muhteşem bir kariyere sahip oldu. Bu yüzden onunla konuşmayı kesinlikle dört gözle bekliyorum." Bu sözlerle milli takımda yeni yönetim altında yeni bir başlangıç yapma isteğine işaret etti.

Hatırlatmak gerekirse Courtois şu anda, futbolcuların yeni sezona hazırlık amacıyla antrenmanlara dönmeden önce aldıkları kısa ve gerekli yaz tatilini geçiriyor. Yeni sezonun önümüzdeki birkaç hafta içinde başlaması bekleniyor ve Real Madrid, hem yerel hem de kıtasal müsabakalara çıkmak için asıl kalecisine şiddetle ihtiyaç duyacak.