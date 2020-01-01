Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden Kalou'ya ceza!

Hertha Berlin, koronavirüs ile ilgili kurallara uymayan ve bununla ilgili sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Salomon Kalou'yu cezalandırdı.

, koronavirüs kurallarına uymayan Fildişili futbolcusu Salomon Kalou'nun antrenmanlardan ve maçlarla ilgili faaliyetlerden uzaklaştırıldığını açıkladı.

ekiplerinden Hertha Berlin forması giyen Salomon Kalou, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği videoyu paylaştığı için kulübü tarafından cezalandırıldı.

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34 yaşındaki oyuncunun paylaştığı videoda, soyunma odasına girdiği ve arkadaşlarıyla el sıkıştığı gözlemlendi.

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Kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Kalou'nun davranışlarını kınarken, tüm faaliyetlerden uzaklaştırılmasına karar verildiğini belirtti. Kalou da bir açıklama yayınlayarak davranışlarından dolayı özür dilediğini belirtti.

Kulüpler Birliği (DFL), Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 koronavirüs testi yapıldığını ve 10 kişide virüse rastlanıldığını açıkladı.