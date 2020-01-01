Koronavirüs, Çin Milli Takımı'nı da etkiledi

Olimpiyat elemelerinde mücadele edecek Çin Kadın Milli Futbol Takımı'nda Wuhan şehrinden hiçbir oyuncu yer almadı.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, şimdiye kadar 16 farklı ülkede kendini gösterdi.

Yetkliler virüsün yayılmasını engelleyebilmek için çalışmalarını sürdürse de spor dünyası salgından etkilenmeye devam ediyor.

22 Şubat'ta başlaması planlanan Çin Süper Ligi 2020 sezonu Çin Futbol Federasyonu tarafından süresiz olarak ertelendi. Ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyatları kadın futbol elemeleri de önce Wuhan'dan Nanjing'e taşınırken ardından eleme maçlarının Çin yerine Sidney'de oynanmasına karar verildi.

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Çin Futbol Federasyonu, eleme maçlarında mücadele edecek aday kadroyu açıklarken 21 kişilik listede başta yıldız futbolcu Wang Shuang olmak üzere Wuhan kentinden hiçbir futbolcu yer almadı. Çin kafilesinin Sidney yolcuğulu öncesi detaylı sağlık taramalarından geçtiği ve testlerin tamamının negatif çıktığı belirtilse de kafilenin 5 Şubat tarihine kadar Brisbane'deki bir otelde karantina altında olacağı ifade edildi.

Koronavirüs nedir?

Koronavirüs, şiddetli akut solunum sendromu ve soğuk algınlığı içeren bir grup virüsün adıdır. Hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur ve hayvanlardan insanlara bulaşabilir.

Koronavirüs belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş sayılabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için bu virüs, pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir.