Suudi Arabistan ekibi Al Ahli taraftarları, yeni bir endişe dönemiyle karşı karşıya kalabilir. Zira sürpriz açıklamalar, takımın en önemli yıldızlarından biri olan İngiliz Ivan Toney'nin mevcut transfer döneminde ayrılma ihtimalinin kapısını araladı.

Al Ahli, son haftalarda büyük bir değişim süreci yaşıyor. Cezayirli Riyad Mahrez ve Fildişi Sahilili Franck Kessié'nin başını çektiği birçok etkili ismin ayrılmasının ardından, Alman teknik direktör Matthias Jaissle görevinden istifa ederek İngiliz ekibi Newcastle United'ı çalıştırmaya başladı.





İngiltere'nin "talkSPORT" radyosuna bağlanan Al Ahli kulübünün eski icra kurulu başkanı Yazan El-Şerif şunları söyledi: "Ivan Toney'yi Jaissle ile birlikte Newcastle United'da görmemiz mümkün." El-Şerif ardından gülerek şöyle ekledi: "Oyuncu, Alman teknik direktörün güvenine sahip ve iyi bir ikili oluşturmuşlardı. Transfer gerçekleşebilir, ancak bunu doğrulayacak herhangi bir bilgiye sahip değilim."

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El-Şerif, sözlerinin resmi bir bilgiye dayanmadığını açıklamış olsa da, açıklamaları Al Ahli taraftarları arasında geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Taraftarlar, özellikle kulübün yeni sezon öncesinde yaşadığı büyük değişiklikler göz önüne alındığında, takımın en önemli kilit isimlerinden birini kaybetmekten korkuyor.

Ivan Toney, geçtiğimiz sezon üstün performanslar sergileyerek takımın yerel ve kıtasal başarılarına doğrudan katkıda bulunduktan sonra, son yıllarda Al Ahli tarihindeki en başarılı yabancı transferlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle olası ayrılığı, Al Ahli taraftarları için büyük bir endişe kaynağı hâline geldi.