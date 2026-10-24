Hilal, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin on birinci haftasında Kadsiye karşısındaki heyecan verici zirve mücadelesinden 3-2'lik değerli bir galibiyetle ayrıldı. Ancak karşılaşmanın önemi yalnızca üç puanın alınmasıyla sınırlı kalmadı; müsabaka takımı, teknik direktörü ve yıldızlarından bir kısmını ilgilendiren bir dizi dikkat çekici rakama sahne oldu.

"Asya'nın lideri" 27 puanla Roshn Ligi'nin zirvesini ele geçirirken, Kadsiye ve Nassr'ın iki puan önüne geçti. Üstelik takımın bir ertelenmiş maçı ile bir de dünya kupası (maçı) bulunuyor.

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Hilal, Dammam kompleksini sona erdirdi

Hilal, Roshn Ligi'nde Kadsiye'nin sahasında galibiyet hasretine son vermeyi başardı. Takım, Doğu Bölgesi'nde rakibi karşısındaki ilk galibiyetini 21 Aralık 2020'de 3-1'lik skorla aldığı maçtan bu yana elde etti. O tarihten bu yana mavililer, ligde Kadsiye'nin sahasında iki maç oynamış, ilkini 2-1 kaybetmiş, ikincisinde ise 2-2 berabere kalmış; üçüncü ziyaretinde ise bu olumsuz seriyi kırdı.

Inzaghi, kurbanları listesine Rodgers'ı ekledi

İtalyan Simone Inzaghi, Kadsiye teknik direktörü Kuzey İrlandalı Brendan Rodgers'ı ilk kez mağlup ederek teknik direktörlük sicilini güçlendirmeye devam etti ve "Transfermarkt" sitesinden gelen rakamlara göre kariyeri boyunca yendiği teknik direktör sayısını 167'ye çıkardı.

İki teknik direktör arasındaki ilk karşılaşma geçen sezon 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Inzaghi'nin henüz yenemediği teknik direktörlerin listesi ise 23 isme indi. Karşı listenin başında ise ona karşı 13 kez kaybeden İtalyan Stefano Pioli yer alıyor.

Quiñones, Hilal'i rahatsız etmeye devam ediyor

Kadsiye forveti Meksikalı Julián Quiñones, son karşılaşmada 31. dakikada takım arkadaşı Musab el-Cuveyr'in pasından yararlanarak kafa vuruşuyla bir gol atarak Roshn Ligi'nde Hilal karşısındaki üstün sicilini korudu.

Quiñones, ligde Hilal'e karşı oynadığı dört maçın tümünde gol katkısı vermeyi sürdürdü; zira Kadsiye'nin 2024-2025 sezonundaki 2-1'lik galibiyetinde bir gol asisti yaptı, ardından geçen sezon 2-2 biten iki maçta da gol attı.

Neves, tek bir rakibe karşı en uzun gol serisini gerçekleştirdi

Portekizli Rúben Neves de Suudi Profesyonel Ligi müsabakalarında Kadsiye karşısında arka arkaya üç maçta gol atarak bu takıma karşı golcü varlığını sürdürdü.

Bu başarıyla Hilal'in orta saha oyuncusu, müsabakada tek bir rakibe karşı en uzun gol serisini gerçekleştirdi ve takımın zirvedeki konumunu güçlendirmesiyle sonuçlanan bu zirve maçında liderin yıldızlarının hanesine yeni bir rakam ekledi.