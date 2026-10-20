Korkutucu hücum rakamları: Paris Saint-Germain, 9 yıl sonra Barcelona'nın başarısını tekrarladı

Paris Saint-Germain, 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi'ndeki güçlü hücum performansını sürdürerek, turnuvanın başında kendisini en golcü takımlar arasına yerleştirdi ve kale önündeki gücünü yansıtan olağanüstü rakamlara imza attı.

Paris Saint-Germain, bu akşam salı günü kıta turnuvasının lig aşamasındaki üçüncü haftanın zirve maçında konuğu Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Bu zafer, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 6-1 ve Manchester City'yi 4-2 yendikten sonra geldi.

"Opta" ağının istatistiğine göre, Parisli ekip turnuvadaki ilk 3 maçında gol sayısını 14'e çıkararak, tek bir sezonun bu aşamasında kaydedilen en yüksek rakama eşitlendi; bu rekora 2010-2011 sezonunda Arsenal imza atmıştı.

Hücumdaki üstünlük göstergeleri bununla da sınırlı kalmadı; zira Paris, kendi sahasında parlamayı sürdürdü ve Şampiyonlar Ligi'nde kendi evinde oynadığı son üç maçın her birinde en az 4 gol attı. Bu seriyi, Eylül 2016 ile Mart 2017 arasındaki dönemde 4 maçta bu sayıda gol kaydeden Barcelona'dan bu yana hiçbir takım başaramamıştı.

Bu rakamlar, Saint-Germain'e Avrupa yolculuğunda güçlü bir ivme kazandırırken, takımın kıta kupası için mücadeleyi sürdürmeyi hedeflediği bir dönemde, kendi sahasındaki maçlarını bol gollü hücum gösterilerine dönüştürme kabiliyetini de teyit ediyor.

Bu dikkat çekici çıkışla birlikte Paris, rekorlar yazmaya devam etme fırsatını önüne koyuyor; ancak en büyük meydan okuma, turnuva aşamaları ilerledikçe giderek güçlenen rakipler karşısında aynı hücum etkinliğini korumak olacak.