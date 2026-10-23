Nijeryalı George Ilenikhena, Suudi Roshn Pro Lig'inin on birinci haftasında oynanan Dirayya karşılaşmasında yeniden fileleri havalandırarak Al-Ittihad formasıyla hücumdaki değerini kanıtlamaya devam ediyor ve bu sezonki yolculuğunda Al-Ittihad'ın güvendiği en önemli silahlardan biri olduğunu gösteriyor.

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Nijeryalı forvet, 30. dakikada takım arkadaşı Rios'un kaleciden seken şutunu muhteşem bir şekilde takip ederek Al-Ittihad'ın golünü kaydetti ve gol içgüdüsünü ve ceza sahası içinde fırsatları değerlendirme yeteneğini bir kez daha ortaya koydu.

Ancak Ilenikhena'nın bu sezonki kariyerindeki en dikkat çekici rakam yalnızca Dirayya karşısındaki goluyle ilgili değil, ilk on birde yer alma fırsatı bulduğu her maçtaki olağanüstü performansıyla ilgili. Çünkü ilk on birde başladığı 8 maçta 8 gol kaydetti ve 3 asist yaparak yalnızca bu karşılaşmalarda 11 gole katkı sağladı.









Toplam maçlarına bakıldığında Ilenikhena bu sezon Al-Ittihad ile 12 maça çıktı; bunların biri yedek olarak girdiği bir maçtı. Bu da ister maça ilk dakikadan başlasın ister yedek kulübesinden fırsatını beklesin, farklı katılım koşullarında hücumdaki etkisinin büyüklüğünü ve fark yaratma yeteneğini yansıtıyor.

Bu rakamlar Al-Ittihad'a göz ardı edilmesi zor bir hücum silahı kazandırıyor; özellikle de Ilenikhena yalnızca hücumları sonuçlandırıp gol atmakla yetinmeyip takım arkadaşlarına fırsatlar yaratmaya da katkı sağladığı için. Bu da onu takımın hücum sisteminde önemli bir unsur haline getiriyor.

Müsabakalar devam ederken, Al-Ittihad'ın puan toplamaya ve Roshn Lig puan tablosunda ilerlemeye devam etmek için hücumdaki oyuncularının parlak performansını değerlendirmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde tüm gözler, Nijeryalı forvetin bu gol ortalamasını koruyabilme becerisine çevrilmiş durumda.

Sekiz gol ve üç asist arasında Ilenikhena açık bir mesaj veriyor: Tehlikesi yalnızca fileleri havalandırmakla sınırlı değil, alan ve fırsat bulduğu her an fark yaratmaya kadar uzanıyor. Böylece önümüzdeki maçlarda Al-Ittihad'ın güvendiği kozlardan biri haline geliyor.