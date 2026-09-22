Bir basın raporu bugün salı günü, Barcelona'nın bu sezon A takımın elde ettiği harika sonuçlara rağmen büyük bir krizden muzdarip olduğunu ortaya koydu.

Barça, İspanya Ligi'ndeki ilk 7 maçının tamamını kazandı ve Hansi Flick yönetiminde gerçekten büyük bir ivme sergiliyor.

Raphinha bu sezon ligde 12 gol atarak özellikle öne çıktı; ayrıca Barcelona, Feyenoord'u 5-1 ezerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mükemmel bir başlangıç yaptı.

Ancak bu sportif başarının ardında, herkese Barcelona'nın sorunlarının henüz bitmediğini hatırlatan yeni bir uyarı ortaya çıktı; kulübün borçları sürekli artıyor ve şimdi korkutucu seviyelere ulaşabilir.

Barcelona'nın karşılaştığı mali zorlukların yeni olmadığına şüphe yok. Katalan yönetimi yıllardır, bazı varlıkların ve kulübün gelecekteki gelirlerinin bir kısmının satışı da dahil olmak üzere, biraz esneklik kazanmak amacıyla pek çok mali operasyon gerçekleştirmeye devam etti.

Camp Nou stadını ve altyapısını geliştirmeyi amaçlayan devasa "Espai Barça" projesi de bu denklemin merkezinde yer alıyor.

Stadın inşasına Mayıs 2023'te başlandı ve tekrarlanan gecikmeler kulübün planlarını büyük ölçüde aksattı. Montjuïc'te geçirilen iki sezonun ardından Kasım 2025'ten itibaren Camp Nou'ya kademeli bir dönüş başlarken, Barcelona çatının montajına imkan tanımak için 2027-2028 sezonunda bir kez daha stadını terk etmek zorunda kalacak.

Projenin maliyeti zaten şişmiş olmasına rağmen, bu son adımın mali sonuçlar doğuracağına şüphe yok.

Barcelona'ya yeni bir kredi

"The Athletic" gazetesi, bugün salı günü yayımlanan bir araştırmasında, Barcelona'nın yakın zamanda 300 milyon avrosu Camp Nou stadının yenileme çalışmalarını tamamlamak, 210 milyon avrosu ise operasyonel ihtiyaçları karşılamak üzere olmak üzere 510 milyon avro daha borçlanma izni aldığını ortaya koydu.

Böylece "Espai Barça" projesinin toplam bütçesi 1,8 milyar avroya, yani 2014'te ilk olarak onaylanan tutarın üç katına ulaşıyor.

Sorun şu ki, bu yeni yatırımlar, kulübün inşaat çalışmalarındaki gecikmenin mali sonuçlarını hâlâ yaşadığı bir dönemde geliyor.

Barcelona yönetimi, operasyonel maliyetler için 17 milyon avro, bu döneme ilişkin yatırımlar için ise 24 milyon avro daha harcamış olduğunu; ayrıca tam kapasitedeki Camp Nou stadının elde edebileceği gelirlerin bir kısmından mahrum kaldığını tahmin ediyor. Durum, Katalan kulübünün kasası için daha da zorlaşabilir.

"The Athletic" gazetesinin hesaplarına göre, ödeme takvimlerine bağlı olarak, Barcelona'nın toplam borcu 2,6 milyar avroyu aşabilir.

Bu borcun bir kısmı doğrudan yeni Camp Nou stadının finansmanıyla bağlantılı olup, stadyumdan beklenen gelecekteki gelirlerden ödenecek.

210 milyon avroluk ek tutar ise kulübün nakit likidite ihtiyaçlarıyla bağlantılı olup, gelecekteki televizyon yayın gelirlerinden teminat altına alınacak.

Bu operasyonel borç daha büyük bir endişe kaynağı, çünkü doğrudan yeni gelir yaratmaya yönelik bir varlığı finanse etmiyor. Barcelona, 2025-2026 sezonunda faiz olarak zaten 91 milyon avro ödedi ve bu yeni borcun 105 milyon avroluk ilk dilimi yüzde 5,14'lük sabit bir faiz oranı taşıyor.

Aynı zamanda, maliyeti 420 milyon avro olarak tahmin edilen "Blaugrana Sarayı"nın finansmanı da hâlâ tamamlanmış değil. Buna bir de LaLiga televizyon yayın gelirlerinin yüzde 25'inin özel yatırım şirketi "Sixth Street"e satışı ekleniyor. Camp Nou stadının 2028-2029 sezonunda 105 bin koltukluk tam kapasitesine ulaşması bekleniyor; ancak bunu gerçekleştirmenin yolunun oldukça maliyetli olacağı tahmin ediliyor.