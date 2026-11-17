Son yılların en zor dönemlerinden birini yaşayan Vinicius Junior'ın yeniden sahne alması uzun sürmedi. Brezilyalı yıldız, Singapur maçını parıltısını geri kazandığı bir sahneye dönüştürmeye karar verdi ve sadece 21 dakikada attığı yıldırım hat-trick'le, Real Madrid formasıyla Avrupa savunmalarına uzun süre korku saldığı versiyonunu akıllara getiren bir hücum şovu sergiledi.

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Real Madrid'in kanat oyuncusu, Brezilya ile Singapur arasında oynanan hazırlık maçında tüm dikkatleri üzerine çekti. 9. dakikada skoru açan Vinicius, 15. dakikada ikinci golü ekledi, ardından 21. dakikada hat-trick'ini tamamlayarak ev sahibi ekibi son derece zor bir göreve sokan erken bir üçlemeye imza attı.

Vinicius'un üç golü yalnızca 12 dakika içinde geldi. Birinci ve ikinci gol arasında 6 dakikaya ihtiyaç duyan yıldız oyuncu, üçlemeyi tamamlamak için de yaklaşık aynı süreyi kullandı. Bu performans, kendine güvenini yeniden kazandığında farkı yaratma konusundaki olağanüstü yeteneğini bir kez daha teyit etti.

İki maçta beş gol: dikkat çeken milli takım çıkışı

Singapur'a atılan hat-trick tesadüf değildi. Bu üçleme, Brezilya'nın 3-2 kaybettiği bir önceki Japonya maçında Vinicius'un sergilediği gol patlamasının devamı niteliğindeydi.

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Brezilyalı kanat oyuncusu Japonya karşısında iki harika gol kaydetti. İlkini 33. dakikada ceza sahası dışından sert bir şutla atan Vinicius, ikincisini ise 75. dakikada sol kanattan içeri sızarak çektiği kusursuz bir yerden şutla buldu. Böylece ülkesinin milli takımını maça yeniden ortak etti, ancak Brezilya uzatma dakikalarında son anda bir gol yedi.

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Vinicius böylece son iki milli maçta gol sayısını 5'e çıkardı. Bu hücum çıkışı, bu sezon Real Madrid'deki gol performansındaki düşüş nedeniyle pek çok eleştiriye maruz kalan oyuncu için son derece kritik bir zamanda geldi.

Açık itiraflar: Vinicius düşüşünün nedenlerini açıkladı

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İşin ilginç yanı, Brezilyalı yıldızın gol patlaması, dün son aylarda formunun düşmesine yol açan nedenlerle ilgili yaptığı açık itirafın hemen ardından geldi.

Vinicius, Singapur maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin milli takımının erken elenmesinden etkilendiği için 2026 Dünya Kupası sonrasında ideal şekilde hazırlanamadığını itiraf etti. Tatil dönemini dinlenmek ve ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için değerlendirmeye karar verdiğini belirten oyuncu, bu nedenle önceki yıllara kıyasla daha az antrenman yaptığını söyledi.

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Ayrıca Real Madrid ile sözleşme yenilemesi konusundaki tartışmaların ve geçen yaz diğer kulüplerin kendisine gösterdiği ilginin, konsantrasyonunu ve sezona başlangıcını etkileyen zihinsel bir baskı yarattığına dikkat çekti.

Oyuncunun Real Madrid'deki istatistikleri de bizzat dile getirdiği düşüşün boyutunu yansıtıyor. Vinicius 12 maçta yalnızca 1 gol atıp 3 asist yapabildi. Bu, son sezonlarda takımın en önemli yıldızlarından biri olarak sahip olduğu konumla bağdaşmayan bir tablo.

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Vinicius'un sıkıntıları yalnızca rakamlarla sınırlı kalmadı. Favori pozisyonu olan sol kanatta giderek artan bir rekabetle karşı karşıya kalan Brezilyalı oyuncunun ilk 11'deki yeri, yeni transfer Yan Diomande'nin parlayan performansıyla birlikte sorgulanmaya başladı.

Geri dönüş sözü: Vinicius geçen sezonun dersini hatırlattı

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Hatalarını kabul etmesine rağmen Vinicius, formunu yeniden yakalama kabiliyetine dair en ufak bir şüphe göstermedi. Aksine, geçen sezon benzer bir düşüş dönemi yaşadıktan sonra sezonu etkileyici gol rakamlarıyla tamamladığı süreci hatırlattı.

Brezilyalı yıldız, geçen sezon aralık ayına gelindiğinde yalnızca 5 gol atmış olduğunu, ancak sezonu 20'den fazla golle tamamladığını söyledi. Sürekli olarak gelişmek ve sezonun belirleyici anlarına hazırlanmak için çalıştığını vurguladı.

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Olağanüstü seviyeyi uzun yıllar boyunca korumanın son derece zor olduğunu ekleyen Vinicius, bu konuda en belirgin istisnaların Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olduğunu belirtti. Ardından hata yapan, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye çalışan bir insan olduğunun altını çizdi.

Ayrıca en tecrübeli oyunculardan biri olarak Brezilya Milli Takımı'nda daha fazla sorumluluk üstleneceğine söz verdi. Böylece Endrick ve Estevao gibi genç yeteneklerin tüm baskıyı tek başlarına sırtlanmadan gelişme fırsatı bulabileceğini ifade etti.

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Japonya'ya attığı iki gol ve Singapur'a attığı hat-trick'in ardından Vinicius, şimdi bu milli takım çıkışını Real Madrid'de yeni bir başlangıç noktasına dönüştürmek için altın bir fırsata sahip. Onu bekleyen daha büyük sınav ise gol yükünü yeniden üstlenmek ve zorlu dönemin geçici bir tökezlemeden ibaret olduğunu kanıtlamak.

Avrupa'nın tanıdığı o korkunç oyuncu, görünüşe göre dişlerini yeniden bilemeye başladı. Şimdi en önemli soru şu: Vinicius bu parlak versiyonunu Madrid'e de taşıyabilecek mi?