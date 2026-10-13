Irak Futbol Federasyonu, Irak Millî Takımı Teknik Direktörü Avustralyalı Graham Arnold'ın geleceğine ilişkin tavrını netleştirdi ve dün pazar... düzeltme: dün pazartesi Younis Mahmoud başkanlığında toplanan icra kurulu toplantısında, teknik direktöre duyulan güvenin yenilenmesine ve kendisine sınırsız teknik ve idari yetki verilmesine karar verdi. Bu karar, başta Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Kupası finalleri olmak üzere önümüzdeki hedeflere hazırlık kapsamında alındı.

Irak Federasyonu icra kurulu üyesi Ahmed el-Musevi, düzenlediği basın toplantısında kararın üyelerin oy birliğiyle alındığını vurguladı ve federasyonun Arnold'ın teknik ekibin başında kalmasına bağlı olduğunu, millî takımın kıta turnuvasına en iyi şekilde hazırlanmasını güvence altına almak için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

El-Musevi, federasyonun maddi imkânlar ve lojistik destek sağlayarak, ayrıca Irak taraftarının beklentilerini karşılamak ve Irak futbolunun konumuna yakışır bir performans ortaya koymak için uygun ortamı hazırlayarak millî takımın ve teknik ekibin önündeki engelleri kaldırmak adına çalışacağını vurguladı.

Karar, federasyonun teknik istikrarı koruma çabası çerçevesinde geldi. Arnold, Mayıs 2025'te Irak Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü devralmış ve takımı 2026 Dünya Kupası finallerine taşımıştı; bu da önümüzdeki dönemin yönetiminde konumunu güçlendirdi.

Irak Millî Takımı, 2027 Asya Kupası müsabakalarına hazırlanıyor. Kura çekiminde Avustralya, Tacikistan ve Singapur ile birlikte dördüncü gruba düşen Irak'ın grubunda, Arnold için kendi ülkesi Avustralya karşısında özel bir mücadele yer alıyor.

Irak Millî Takımı'nın, Körfez Arap Kupası "Khaleeji 27" müsabakalarına yalnızca 4 puan toplayarak grup aşamasında veda ettiği hatırlatılmalı.