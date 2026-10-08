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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Körfez 27, Postecoglou'yu zora soktu: Riyad derbisi öncesi Al-Nassr'da kriz

Al Nassr FC - Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Premier Lig
A. Al Amri
M. Simakan
A. Postecoglou
Suudi Arabistan
Gulf Cup
Suudi Arabistan
Fransa
Avustralya

"El Alemi" zor durumda

Nassr, Riyad derbisi maçlarından birini oynamadan önce Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya.

Nassr, yarın cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Diriyah ile Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında karşılaşacak.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'nun, Abdülilah el-Amri ile Fransız Mohamed Simakan ikilisinin maça tam olarak hazır olmaması nedeniyle savunma hattında bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.

El-Amri, Suudi Arabistan Milli Takımı ile katıldığı Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasının ardından yorgunluk yaşıyor. Söz konusu turnuva, önceki gün salı günü Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmasıyla sona ermişti.

Aynı zamanda Simakan, kas gerilmesi sakatlığından iyileşmesinin ardından dün çarşamba günü takım antrenmanlarının bir bölümüne dönmesine rağmen, Diriyah karşısında oynamaya tam olarak hazır değil.

İkilinin, Diriyah maçında ilk on birde yer alıp alamayacaklarına dair nihai durumlarının belirlenmesi için bugün perşembe günü tıbbi testlerden geçmesi planlanıyor.

İkilinin ilk on birde yer alamaması durumunda Postecoglou, Nader el-Şarari'ye İspanyol Inigo Martinez'in yanında güvenmek zorunda kalacak ve genç oyunculardan birinin yedek kulübesinde yer alması da gündeme gelebilir.

Nassr'ın, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetten topladığı 16 puanla Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda üçüncü sırada yer aldığını, lider Hilal'in iki puan, ikinci sıradaki Ittihad'ın ise bir puan gerisinde olduğunu hatırlatalım.

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