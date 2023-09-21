Kopenhag Teknik Direktörü Neestrup, Türk gazetecinin sözlerine sinirlendi!

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı aldıkları beraberlikten memnun değil.

Galatasaray, Kopenhag karşısında 2-0'dan geri döndü

Neestrup sonuçtan memnun değil

Kendisini tebrik eden Türk gazeteciyi tersledi

NE OLDU? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 2-0 mağlup olurken son dakikalarda maça tutundu ve 2 dakika içinde gelen gollerle mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Bu durum Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup'u pek memnun etmedi.

NE SÖYLENDİ? Skorer'in haberine göre, Türk bir gazeteci maçın ardından Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup'u tebrik etti. Neestrup buna sinirlenerek 'Ne tebriği? Bu tarz oyunları kazanmalıydık, iki puan kaybettik. 1 puan başarı değil. Saygı duymalısınız' dedi.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray, 86. dakikada Sacha Boey'un kaydettiği golle umutlandı, 88. dakikada sahneye çıkan Tete bu umutları haklı çıkardı.

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