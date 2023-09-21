Kopenhag Teknik Direktörü Neestrup, Türk gazetecinin sözlerine sinirlendi!

- Galatasaray, Kopenhag karşısında 2-0'dan geri döndü
- Neestrup sonuçtan memnun değil
- Kendisini tebrik eden Türk gazeteciyi tersledi
NE OLDU? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 2-0 mağlup olurken son dakikalarda maça tutundu ve 2 dakika içinde gelen gollerle mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Bu durum Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup'u pek memnun etmedi.
NE SÖYLENDİ? Skorer'in haberine göre, Türk bir gazeteci maçın ardından Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup'u tebrik etti. Neestrup buna sinirlenerek 'Ne tebriği? Bu tarz oyunları kazanmalıydık, iki puan kaybettik. 1 puan başarı değil. Saygı duymalısınız' dedi.
BÜYÜK RESİM: Galatasaray, 86. dakikada Sacha Boey'un kaydettiği golle umutlandı, 88. dakikada sahneye çıkan Tete bu umutları haklı çıkardı.
SIRADA NE VAR? Şampiyonlar Ligi'ni geride bırakan Gaatasaray, 23 Eylül'de Başakşehir deplasmanına çıkacak.