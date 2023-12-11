Kopenhag'ın hocası, Okan Buruk hakkında şok sözler sarf etti.

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Neestrup, Okan Buruk'un Bayern Münih - Kopenhag maçıyla ilgili sözlerini 'saygısızlık' olarak nitelendirdi.

Ne söyledi?

Okan Buruk'un sözlerine yanıt veren Kopenhag hocası, şunları söyledi:

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"Okan Buruk, Bayern ile oynadığımız maçla ilgili saygısızca konuştu. Biz Bayern'e karşı çok iyi mücadele ettik.

"Bu söylemler hem bana, hem oyuncularıma hem de mücadelemize karşı saygısızlıktır."

Okan Buruk ne demişti?

Galatasaray'ın teknik direktörü, söz konusu mücadele ile ilgili şu yorumu yapmıştı:

"Bayern Münih’in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi."

Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Okan Buruk'un öğrencileri, 12 Aralık Salı akşamı Kopenhag'a konuk olacak. Danimarka'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği kritik karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray, son haftaya girilirken grupta 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Aynı puandaki Kopenhag ise averajla ikinci sırada.

Sarı-kırmızılı ekibin gruptan çıkabilmesi için kazanması şart. Okan Buruk'un öğrencileri, galip gelmesi halinde son 16 turuna kalacak.