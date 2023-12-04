Kopenhag'ın orta sahasından Okan Buruk'a yanıt: "Saygısızca"

Kopenhag'ın orta sahası Rasmus Falk, Bayern Münih ile berabere kalmalarının ardından Okan Buruk'un yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Okan Buruk, Bayern Münih'in berabere kalmasına şaşırmıştı

Rasmus Falk'tan yanıt geldi

Buruk'un yorumlarını saygısızca buldu

NE OLDU? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag ile Bayern Münih'in 0-0 berabere kalmasına şaşırmıştı. Kopenhag cephesinden, Okan Buruk'a yanıt gecikmedi.

NE SÖYLENDİ? Kopenhag orta sahası Rasmus Falk, Aarhus GF maçının ardından Okan Buruk'a şöyle yanıt verdi: Orada bizim ve Bayern'in ortaya koyduğu oyunla ilgili söylenen bu sözler her iki takıma karşı da saygısızca görünüyor. Bayern Münih hiçbir şekilde geri adım atan bir takım izlenimine sahip değildi."

NE SÖYLENMİŞTİ? Okan Buruk, Kopenhag'ın gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Bayern ile deplasmanda 0-0 berabere kalması hakkında şunları söylemişti: "Bayern Münih’in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi."

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DAHA FAZLASI: Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ise kendisine Okan Buruk'ın açıklamalarının sorulması üzerine sessiz kalmayı tercih etti: "Şu anda benim için önemli olan bu hafta çarşamba ve cumartesi günleri Silkeborg ile oynayacağımız Danimarka Kupası çeyrek final maçları. Bu konu hakkında gelecek hafta bir yorumda bulunabilirim ancak daha önce değil"

SIRADA NE VAR? Kopenhag, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında 12 Aralık Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı kırmızılıları 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırdığı Parken Stadı'nda oynanacak müsabaka sonucunda Bayern Münih'in ardında gruptan çıkarak son 16 turuna kalan takım belli olacak.