Kopenhag, Galatasaray maçı öncesi büyük kriz içinde

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek olan rakibi Kopenhag, oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü görmedi.

Galatasaray'ın ŞL'deki kaderi Kopenhag maçıyla belli olacak

Ancak Danimarka temsilcisi kötü bir dönemden geçiyor

Son 5 maçta galibiyet alamadılar

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yoluna devam edip etmeyeceği Kopenhag ile oynayacağı son maçın ardından belli olacak. Ancak Danimarka temsilcisinde hız kesmeden düşüş sürüyor. Danimarka Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Silkeborg'a 2-0 mağlup olan Kopenhag, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

BÜYÜK RESİM: Son galibiyetini 8 Kasım'da Manchester United'ı 4-3 yenerek elde eden Danimarka temsilcisi, o tarihten bu yana Brondby ve Bayern Münih ile golsüz berabere kalırken, Viborg, Aarhus ve Silkeborg'a yenildi.

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SIRADA NE VAR? Kopenhag, Danimarka Kupası çeyrek final rövanşında 9 Aralık Cumartesi günü Silkeborg, 12 Aralık'ta da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON DURUM NASIL? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih topladığı 13 puanla ilk sırada yer alıyor. Kopenhag ile Galatasaray'ın 5'er puanı var. Manchester United ise 4 puanla son sırada.