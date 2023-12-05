Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Can Özer
GalatasarayGetty
Şampiyonlar LigiGalatasarayKopenhag - GalatasarayKopenhag

Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile liderlik yarışını sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderinin belirleneceği karşılaşmaya çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde Kopenhag'a konuk olacak.

Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Okan Buruk'un öğrencileri, 12 Aralık Salı akşamı Kopenhag'a konuk olacak.

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Danimarka'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Kritik karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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