Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile liderlik yarışını sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderinin belirleneceği karşılaşmaya çıkacak.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde Kopenhag'a konuk olacak.
Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?
Okan Buruk'un öğrencileri, 12 Aralık Salı akşamı Kopenhag'a konuk olacak.
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Danimarka'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Kritik karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.