Liverpool ve Arsenal'in eski oyuncusu Jermaine Pennant, Kuzey Londra'da yaptığı yürüyüş sırasında bir köpeğin şiddetli saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda sağ bacağından 4 ısırık alan oyuncuya 50'den fazla dikiş atılması gerekti.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre olay, 43 yaşındaki Pennant'ın Amerikan Akita cinsi köpeği "King" ile birlikte dolaşırken, Alman Çoban köpeği cinsinden bir köpekle karşılaşması sırasında meydana geldi.

Karşılaşma kısa sürede şiddetli bir çatışmaya dönüştü; diğer köpek eski oyuncunun köpeğine saldırdı, onu korumak için araya giren oyuncunun kendisi de saldırının hedefi haline geldi.

Pennant olayı korkunç bir deneyim olarak nitelendirerek şöyle dedi: "Gerçekten korkutucuydu. Diğer köpek King'e saldırdı, ben de onu korumak için araya girdim."

Oyuncu, bunun ardından köpeğin bizzat kendisine saldırdığını fark ettiğini belirterek, köpeğin ağzıyla bacağını en az 5 saniye boyunca tuttuğu sırada yere düştüğünü açıkladı.

Eski oyuncu ısırığın şiddetine dikkat çekerek, saldırı sırasında maruz kaldığı büyük güce işaret ederek muazzam bir baskı hissettiğini söyledi.

Köpeği onu korumak için araya girdi

Pennant, köpeği "King"in kendisini savunmak için araya girdiğini, ardından iki köpeğin şiddetle boğuştuğunu açıkladı ve dostunun yardım gelene kadar yanında kaldığını vurguladı.

Olay anında iki köpek de serbestti. Pennant'ı iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mimi Montgomery, "Uber" uygulaması üzerinden çağrılan bir taksiyle acil servise götürdü.

Pennant hastanede tedavi gördü; doktorlar sağ bacağındaki ısırıklardan kaynaklanan 4 yaralanmayla ilgilendi. Oyuncu cumadan cumartesiye kadar hastanede kaldı ve büyük yaralardan biri nedeniyle estetik ameliyata ihtiyaç duyabileceği kendisine bildirildi.

Yaşadığı olayın ciddiyetine rağmen Pennant polise şikâyette bulunmamaya karar vererek şöyle dedi: "Bu olabilecek bir şey. Ben iyiyim, köpek de iyi. Her şey yolunda."

Pennant'ın Premier Lig kariyeri

Pennant profesyonel kariyeri boyunca Premier Lig'de 231 maça çıktı; bunların 12'si Arsenal, 55'i Liverpool formasıyla oynadığı maçlardı. Bunların yanı sıra Leeds United, Birmingham City, Portsmouth ve Stoke City deneyimleri de bulunuyor.

İngiliz oyuncu, İngiliz futbolunun önde gelen bir dizi kulübünde forma giydikten sonra futbol kariyerini 2018 yılında noktaladı.

50 dikiş ve estetik ameliyat: Liverpool'un eski oyuncusu bir köpeğin korkunç saldırısına uğradı!