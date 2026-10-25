Hilal kulübü yönetiminde, "Kooora"ya özel kaynakların aktardığına göre, ezeli rakip Nasr'ın AFC Elit Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta müsabakaları kapsamındaki Emirates temsilcisi Wasl ile oynayacağı maçın ertelenmesi nedeniyle bir hoşnutsuzluk hali hakim.

Asya Futbol Konfederasyonu, Asya şampiyonasında yarın pazartesi akşamı oynanması planlanan Nasr - Wasl maçını, lojistik nedenlerden ve bölgenin şu anda yaşadığı gelişmelerden dolayı ertelemeye karar vermişti.

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Hilal içinden bir kaynağın " Kooora "ya aktardığına göre, mavili kulübün yönetimi Nasr - Wasl maçının ertelenmesinin ardından Asya Futbol Konfederasyonu'nun çelişkili tutumu nedeniyle hoşnutsuzluk hissediyor.

Gelecek maçlar ALN AFC Şampiyonlar Ligi 1 14:15 ALW

Kaynak, Hilal'in bölgenin yaşadığı koşullar nedeniyle Sadd karşısındaki maçının ertelenmesi için Asya Konfederasyonu'na başvurduğunu, ancak talebinin reddedildiğini ve kara yolu ile seyahat etmesi gerektiğinin bildirildiğini, karara aykırı davranması halinde ise turnuvadan çekilmesinin kabul edileceğinin iletildiğini belirtti.

"Lider"in yönetimi, geçen hafta oynanan maçın ertelenmemesinden dolayı öfke duyuyor ve tüm turnuvalarda mücadele ettiği için özellikle tüm takımlar arasında eşitlik ilkesinin uygulanmasını istiyor.

Hatırlanacağı üzere Hilal, Katar'da Sadd'ı 2-0 mağlup etmiş olup, ilk iki haftada elde ettiği galibiyetlerle 6 puana ulaşarak şu anda puan durumunun zirvesinde yer alıyor.