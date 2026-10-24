Kooora'ya özel: Inzaghi, Hilal'den ayrılacak mı?

Son günlerde, Suudi Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin, önümüzdeki dönemde takımın teknik sorumluluğunu üstlenmek üzere Juventus yönetimiyle müzakerelere başlaması etrafındaki gelişmeler alevlendi.

Juventus, İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde sonuçların istikrarsız gitmesi nedeniyle içinde bulunduğumuz sezon müsabakaları boyunca bir bocalama hali yaşıyor. Spalletti, bazı oyuncularla ağız dalaşına girmesinin yanı sıra yönetimle de görüş ayrılıkları yaşadı.

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Birçok güvenilir İtalyan kaynağa göre, buna bağlı olarak Juventus yönetimi, sonuçların gerilemeye devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde Spalletti'den kurtulmaya karar verdi ve halihazırda, başında Inzaghi'nin bulunduğu bazı alternatiflerle müzakerelerine başladı.

Hilal kulübüne yakın bir kaynağın " Kooora "ya yaptığı özel açıklamalarda belirttiğine göre, Inzaghi son günlerde dolaştığı gibi Juventus ile herhangi bir müzakereye girmedi; İtalyan teknik direktör şu anda Hilal ile hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanmış durumda.

Şöyle açıkladı: "Inzaghi'nin Hilal ile sezon sonuna kadar uzanan bir sözleşmesi var ve kulüp şimdiye kadar, bu sürenin bitiminden sonra devam etmesi veya ayrılması konusunda geleceğini henüz netleştirmedi; çünkü gerçek değerlendirme ölçütü, lig ve Asya ikilisini kazanabilme kabiliyetidir."

Inzaghi, dün Cuma günü Hilal'i Suudi Roshn Profesyonel Ligi 11. hafta müsabakaları kapsamında Kadsiye karşısında 3-2'lik galibiyete taşımayı başarmış, bu da kulüp içinde ve taraftarlar arasında bir istikrar haliyle birlikte beklentilerin yükselmesine neden olmuştu.

Hatırlatmak gerekirse, Inzaghi, Inter Milan ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Haziran 2025'te Hilal'in başına geçmiş, ancak geçen sezon yalnızca Kutsal Mekânların Hizmetkârı Kupası'nı kazanmakla yetinmiş, bu da bir öfke haline neden olmuştu.