Arjantinli eski Chelsea forveti Hernán Crespo, vatandaşı ve Blues'un orta saha oyuncusu Enzo Fernández'in yaz transfer döneminde Real Madrid için "mükemmel bir transfer" olacağını düşünüyor.

Real Madrid, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeni teknik direktör José Mourinho ile beklenen değişim devriyle birlikte, gelecek sezon orta sahasını güçlendirmek için önemli transferler peşinde.

Enzo Fernández'in adı, birçok kez İspanyol takımına transfer olacağı yönünde anıldı. Oyuncu ise "Bernabéu"da oynamak istediğini ima eden açıklamalarıyla tartışma yarattı.

Chelsea'nin eski teknik direktörü Liam Rossiner, Arjantinli yıldızı, özellikle de sözleşmesi Blues ile devam ederken, İngiliz kulübüne hakaret niteliğinde gördüğü açıklamaları nedeniyle cezalandırdı.

Crispo, daha sonra yayınlanacak olan Koora ile yaptığı röportajda, "Enzo Fernández, dünyanın herhangi bir kulübünde oynamaya uygun kaliteye, karaktere ve zihniyete sahip" dedi.

"Real Madrid her zaman en yüksek baskı altında oynayabilecek oyuncular arar ve o da bu kategoriye giriyor" diye ekledi.

Arjantinli forvet, vatandaşı hakkında yaptığı değerlendirmeyi şöyle tamamladı: "Chelsea'de yaşadığı zor dönemler bir yana, seviyesinden şüphe edilemez ve Madrid'de mükemmel bir performans sergileyebilir."

