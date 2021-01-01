Konyasporlu Ömer Ali Şahiner Başakşehir yolunda

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren son şampiyon Başakşehir, Konyaspor forması giyen Ömer Ali Şahiner ile anlaştı.

Sezonun geride bıraktığımız 20 haftasında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan son şampiyon , kadrosunu 'dan Ömer Ali Şahiner ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Okan Buruk'un takımının bu transfer için 1 milyon 250 bin euroyu gözden çıkardığı öğrenilirken, milli futbolcunun da Konyaspor'daki alacaklarından feragat edeceği öğrenildi. Sağ kanatta görev yapan tecrübeli futbolcu bu sezon oynadığı 14 karşılaşmaya 2 gol ve 1 asist sığdırmıştı.

Konya Şekerspor altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, 2012 yılından bu yana Konyaspor forması giyiyordu.