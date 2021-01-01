Konyaspor'dan üç büyüklere 10 gol!

İsmail Kartal'ın öğrencileri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray karşısında da kazandı ve toplamda 10 gol kaydetti.

, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk yarısında üç büyüklerle tüm maçları kazanmayı başardı.

Ligin ikinci haftasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden İsmail Kartal'In öğrencileri, 7. haftada da Kadıköy'de 'yi 2-0 yendi. Yeşil-beyazlılar, ligin 17. haftasında da 'ı 4-3 yenerek; bu zorlu üç maçtan 9 puan çıkartmayı başardı ve rakip filelere toplam 10 gol attı.

27 maç sonra gelen galibiyet

Eylül 2003'ten bu yana Galatasaray'ı ligde ilk kez mağlup eden Konyaspor, sarı-kırmızılı takım karşısında 27 maç sonra üç puan sevinvi yaşadı.

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Ayrıca Konyaspor, Süper Lig tarihinde Galatasaray'a ilk kez bir maçta dört gol attı.



