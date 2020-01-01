Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı açıklaması

Konyaspor, kaleci Serkan Kırıntılı'nın transfer görüşmesi yapabilmesi için kulüpten izin alması gerektiğini açıkladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sözleşmesi devam eden Serkan Kırıntılı ile bir Süper Lig takımının transfer görüşmesi yaptığına dair medyada haberlerin yer aldığı aktarıldı.

İlgili haberde, anlaşmanın iki sezonu kapsadığı ve tecrübeli kalecinin ne kadar maaş alacağına dair tüm ayrıntıların zikredildiğine işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

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"Serkan Kırıntılı, İttifak Holding 'umuzun sözleşmeli oyuncusudur ve Futbol Federasyonunun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatına göre kulübümüzden yazılı izin belgesi alınmadığı sürece Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanı sıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir. Şayet medyada ayrıntılarıyla yer alan haberler doğruysa, bu transfer görüşmelerine dahil olan spor kulübü hem talimatları hiçe saymaktadır hem de etik olarak yanlış bir yol izlemektedir. Serkan Kırıntılı ve temsilcisi kulübümüzden bu görüşmeleri yapabilmek için izin almamıştır."

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Öte yandan oyuncunun menajeri Haluk Canatar, A Spor'a konuşarak, "Beşiktaş ile görüşmedik, anlaşmadık" ifadelerini kullandı.