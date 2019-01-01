Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a destek

Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'ın Eyüpspor maçından sonra yaptığı açıklamalar üzerine sosyal medyadan destek videosu paylaştı.

Ziraat Kupası 4. tur maçında İttifak Holding , Eyüpspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın maç sonu yaptığı açıklamalar, istifa haberlerini gündeme getirdi.

54 yaşındaki çalıştırıcının açıklamaları üzerine Konyaspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden destek videosu paylaşıldı:

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Aykut Kocaman, maç sonu ne dedi?

Tecrübeli teknik adam, Eyüpspor maçı sonrası öncelikle rakibi tebrik etti ve sonrasında turu geçebilmek için hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. Sonrasında her şeyin bir bedeli olduğunu ifade eden Kocaman, bu sözlerini şöyle açıkladı:

"Hayatta her şeyin bir bedeli var. Bu takım için de olacak, kendimle ilgili de... Bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Bu, beklendik bir durum değil. Ciddi sıkıntılı bir durum. Bu oyunun temel kaidelerinden biridir ya oyuncu ya antrenör bir şekilde bedeli ödenmeli."