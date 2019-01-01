Konyaspor'dan Alanyaspor maçı ile ilgili açıklama

Josef Sural'ın vefatı üzerine Alanyaspor, Konyaspor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Konyaspor, o maç ile ilgili açıklama yaptı.

deplasmanı dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybeden Josef Sural'ın vefatı, başta takımı olmak üzere tüm futbol camiasını yasa boğdu. Alanyaspor yönetimi, üzücü olayın ardından 31. haftada oynanacak maçının ertelenmesi için Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Federasyonun ne karar alacağı henüz kesinleşmedi. Ancak Atiker Konyaspor yönetimi, resmi internet siteleri üzerinden bu maç ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Konyaspor'un açıklaması:

"Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayserispor deplasmanı dönüşü yaptıkları kaza sonrasında Josef Sural’ın hayatını kaybetmesi ve 6 futbolcunun yaralanması tüm Türkiye’de olduğu gibi camiamızda da derin bir üzüntüye sebep olmuştur.



Önümüzdeki pazartesi gecesi oynanması planlanan müsabakaya A.Alanyaspor’un bu şartlarda hazırlanması mümkün görünmemektedir. Acılar ve yaralar bu kadar taze iken hem bizim açımızdan hem de komşu ve dost şehrimizin güzide kulübü Alanyaspor açısından bu müsabakanın belirlenen tarihte oynanmasının gönüllerde, akıllarda ve vicdanlarda kalıcı hasarlar bırakacağı aşikardır.



Türkiye Futbol Federasyonumuzun bu konuya hassasiyetle yaklaşacağından ve gerekli kararları alacağından şüphemiz yoktur. Bizler Atiker Konyaspor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor’un değerli başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetinin konu hakkında alacağı kararın sonuna kadar yanında olacağımızı bildiriyor bir kez daha Josef Sural’ın ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Aytemiz Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz."