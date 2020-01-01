Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
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AA
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ın getirildiğini duyurdu.
Bilindiği üzere yeşil-beyazlı kulüp bu sezon alınan istikrarsız sonuçların ardından geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman ile yollarını ayırmıştı.
Kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Bülent Korkmaz'a "Hoş geldin" denildi.
Son olarak 2018-2019 sezonunda Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, takımıyla çıktığı 52 resmi maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşamıştı.