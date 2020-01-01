Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılarda teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz getirildi.

Süper Lig ekibi İttifak Holding , teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ın getirildiğini duyurdu.

Bilindiği üzere yeşil-beyazlı kulüp bu sezon alınan istikrarsız sonuçların ardından geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman ile yollarını ayırmıştı.

Kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Bülent Korkmaz'a "Hoş geldin" denildi.

Daha fazla takım

Son olarak 2018-2019 sezonunda 'u çalıştıran Bülent Korkmaz, takımıyla çıktığı 52 resmi maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşamıştı.