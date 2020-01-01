Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Süper Lig'de ilk haftayı bay geçecek İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

Bülent Korkmaz, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla 'dan ayrıldığını duyurdu:

"Ben hayatım boyunca kazandığım her şeyi mücadele ederek, savaşarak ve tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Benim karakterimde hiçbir zaman mücadeleden ve zorluklardan kaçmak yoktur.

Eğer ben geçen sene, içimizden birileri dahil, bu takımın kümeye düştüğünün söylendiği dönemde haklı birçok mazeret ve sebebim olmasına rağmen yaşanan o sıkıntılı dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk etmediysem, gemiyi limana sağ salim yanaştırdıktan sonra şu an görevimi bırakmamın birçok sebebi var. Bunları da Konyaspor Kulübü Başkanı Sn. Hilmi Kulluk'la paylaştım.

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Ama bu sebeplerimden en önemlisi bugüne kadar yapılan transferlerimizi birlikte karar vererek Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ transferlerini gerçekleştirdik.

En önemli ve geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan santrfor transferi onayım ve bilgim dışında gerçekleşmiştir.

Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Konyaspor camiasına yürekten başarılar dilerim."

"Böyle bir ayrılığı etik bulmuyoruz"

Konyaspor Kulübü'nden de Bülent Korkmaz'ın ayrılığı hakkında açıklama yapıldı:

"11 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız.

Teknik direktörümüzün talebi doğrultusunda kendisiyle dün öğleden sonra bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Sayın hocamız bu görüşmede mevcut durumla ilgili bir takım konuları öne sürerek çalışmak istemediğini beyan etmiştir. Kendi isteği ve tasarrufu doğrultusunda tek taraflı alınan bu karara yönetimimiz saygı duymakla birlikte, teknik direktörümüz Bülent Korkmaz’dan pazartesiye kadar süre talep etmiştir.

Hal böyleyken; taraflar arasındaki bu görüşmenin basında yer almasının ardından detaylar görüşülmüş ve sözleşme feshedilmiştir.

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Sayın hocamızın veda açıklamasında da ifade ettiği gibi İbrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ transferleri teknik heyetimizle istişare ederek yapılmıştır. Sokol Cikillashi transferinde de kendisine bilgilendirme yapılmıştır. Bu konudaki takdir ve değerlendirme kamuoyunundur.

İlk maçımız için sahaya çıkmamıza bir hafta kala böyle bir ayrılığı etik bulmadığımızın bilinmesini isteriz.

Teknik Direktör Sayın Bülent Korkmaz ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."