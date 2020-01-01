Konyaspor'da başkan Hilmi Kulluk güven tazeledi
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AA
Konyaspor Kulübünün tek listeyle yapılan olağan genel kurulunda Hilmi Kulluk yeniden başkanlığa seçildi.
Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan ve tek listeyle gidilen olağan genel kurulda delegeler Hilmi Kulluk başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu göreve getirdi.
Kulluk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Ekrem Coşkun, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Mehmet Güven Öten, Kani Uğur Öncan, Muhammed Zahir Renklibay, Ali Kemal Işıkçeviren, Vahdi Karacaoğlu, Cengiz Yönet, Muammer Akın, Mehmet Akcan, Mehmet Orhan, Nuh Kaygısız, Hakan Faydasıçok ve Gökhan Çelik'ten oluştu.