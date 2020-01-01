Konyaspor'da Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.

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Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.

Daha fazla takım

Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz"