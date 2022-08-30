Konyaspor'un yeni santrforu Uche Ikpeazu kimdir?

Yeşil-beyazlıların Fenerbahçe maçında dikkatleri üzerine çeken yeni transferi kim?

Konyaspor'un Championship'ten yeni transferi, Süper Lig'in 4. haftasında sarı-lacivertlilere karşı gösterdiği iyi performans ile dikkat çekti.

90+1'de oyuna giren oyuncunun kendini göstermesi için beş dakika yeterli oldu. Sert şutlarıyla göz dolduran Uganda asıllı İngiliz, güçlü fiziğiyle hafızalara kazındı.

Peki Uche Ikpeazu kimdir? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu hakkında ne biliyoruz?

Uche Ikpeazu, 28 Şubat 1995, Londra doğumlu. 1.90 boyundaki santrafor kariyerine ilk olarak Reading altyapısında başladı. Ardından Didcot, Crewe Alexandra, Port Vale, Watford, Blackpool, Cardiff gibi İngiliz takımlarında forma giydi. İngiltere haricinde iki sezon İskoçya'da oynadı.

Konyaspor, Uche'yi yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Middlesbrough'tan kadrosuna kattı. 2021/22 sezonunda Championship'de 33 maça çıkan oyuncu, 5 gol kaydetmişti. Uche kariyerinin en gollü sezonunu 2. Lig'de geçirdi. 2017/18 sezonunda Cambridge United ile 44 maça çıkan futbolcu, 14 gol, 4 asist kaydetti.

Uche Ikpeazu, Wycombe Wanderers'ta bir dönem Adebayo Akinfenwa ile birlikte forma giydi. 2020-21 sezonunda İngiliz ekibinin golcü rotasyonunu bu ikili oluşturuyordu.